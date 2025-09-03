India, boom manifatturiero da record: la produzione ai massimi da 17 anni fa volare la domanda di energia

L’attività manifatturiera indiana, che consuma circa la metà dell’energia elettrica del Paese, ha registrato ad agosto il livello più alto degli ultimi 17 anni, determinando la crescita più rapida della produzione di energia elettrica degli ultimi cinque mesi.

Secondo un’ analisi Reuters dei dati forniti da Grid India, l’operatore della rete elettrica federale, ad agosto l’India ha registrato un aumento del 4% nella produzione di energia elettrica.

L’attività industriale, che ha iniziato a riprendersi a luglio e ha raggiunto ad agosto il livello più alto dal 2008, è stata il motore principale dell’aumento della produzione di energia elettrica in una delle economie in via di sviluppo in più rapida crescita.

L’attività manifatturiera indiana, misurata dall’indice HSBC India Manufacturing Purchasing Managers’ Index (PMI) compilato da S&P Global , ha segnato il miglioramento più rapido delle condizioni operative degli ultimi 17 anni e mezzo. Si tratta di un indice previsionale che è in grado di anticipare l’andamento di un’economia.

La forte domanda continua a sostenere il robusto aumento degli ordini e della produzione delle fabbriche, ha osservato S&P Global.

Poiché il settore manifatturiero rappresenta la metà della domanda di energia elettrica dell’India, la produzione di energia elettrica ha registrato ad agosto il maggiore aumento dal marzo di quest’anno. Ulteriori miglioramenti sono probabili nei prossimi due trimestri, poiché la stagione dei monsoni con forti piogge, che va da giugno a settembre, sta volgendo al termine.

Permangono dubbi su come la massiccia industria manifatturiera indiana potrà far fronte all’aumento del 50% dei dazi sui beni indiani importati negli Stati Uniti, con il 25% dei dazi dovuti ai continui acquisti di petrolio russo da parte dell’India.

Tuttavia, la domanda di energia elettrica da parte delle imprese indiane è in aumento e la produzione risponde.

La maggiore produzione di energia ha aiutato la generazione da carbone, che rimane la principale fonte di elettricità dell’India, a registrare un aumento annuale in agosto per il primo mese in cinque mesi.

Nonostante i prezzi del carbone più bassi in Asia da quattro anni, la produzione di energia da carbone in India è scesa a maggio al livello più basso dal lockdown per il Covid del 2020, poiché l’assenza di ondate di calore e l’aumento delle installazioni e della produzione di energia rinnovabile hanno fatto diminuire la domanda di carbone nel settore elettrico.

A luglio, l’India ha vantato il raggiungimento con cinque anni di anticipo del suo obiettivo di avere il 50% della sua capacità elettrica installata proveniente da fonti non fossili.