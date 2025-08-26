Incidente alla raffineria BP e prezzi della benzina: l’effetto domino che colpisce il Midwest USA

In un sistema complesso può bastare poco per causare caos nel mercato. La raffineria BP da 435.000 barili al giorno di Whiting, nell’Indiana, ha subito un grave incidente, che dovrebbe essere risolto questa settimana, con un grande incendio che è durato più giorni.

See more 🔥 BREAKING – A series of smokestack fires erupted at the BP refinery in Whiting, Indiana after a power

outage on Thursday afternoon. BP ordered the evacuation of non-essential workers. 🔗 Zagonel @Intelsky pic.twitter.com/1pfYaBsV6n — {Matt} $XRPatriot (@matttttt187) February 2, 2024



L’incidente, che ha chiuso la grande raffineria, è successo appena prima un weekend di traffico intenso negli stati come Ohio, Wisconsin e Michigan. Lunedì sono stati fissati i prezzi per la settimana e, vista la scarsità di carburante, questi sono andati in rialzo, e lo saranno per tutta questa settimana.

La raffineria di Whiting, la più grande raffineria interna degli Stati Uniti che fornisce benzina, diesel e carburante per aerei nella regione del Midwest e dei Grandi Laghi, dovrebbe tornare pienamente operativa nelle prossime 24-48 ore.

La raffineria di Whiting ha riavviato lunedì una delle sue due principali unità di lavorazione del petrolio, ma gli automobilisti potrebbero non vedere alcun sollievo alla pompa quando si metteranno in viaggio per il lungo weekend. -Bloomberg

Tuttavia, anche se la raffineria di Whiting dovesse tornare pienamente operativa a breve termine, l’impatto si è già fatto sentire alle pompe di benzina in Stati come Michigan, Wisconsin, Indiana, Illinois e Ohio, come potete vedere dalla seguente immagine:

I dati dell’American Automobile Association mostrano che i prezzi alla pompa sono aumentati di ben 27 centesimi rispetto a una settimana fa.

I dati dell’AAA mostrano che la media nazionale della benzina normale è rimasta stabile, oscillando intorno ai 3 dollari al gallone. Quindi l’aumento è stato dovuto solo all’incidente alla raffineria di Whiting.

Le forniture di carburante nella regione del Midwest e dei Grandi Laghi rimangono scarse a causa di una revisione completa dell’impianto della raffineria Marathon Petroleum da 100.000 barili al giorno di Canton, Ohio. La manutenzione della raffineria dovrebbe protrarsi fino alla metà del mese prossimo. Le scorte di benzina del Midwest sono inferiori alla media quinquennale, il che aggiunge ulteriore pressione al rialzo sui prezzi alla pompa.

Ora trasliamo il problema in Russia: con circa il 17% della capacità di raffinazione danneggiato da attacchi ucraini con droni e missili è ovvio che si possono creare delle rotture di stock locali, o dei fenomeni di forti aumenti dei prezzi. La logistica non è semplice da risolvere, in nessuna parte del mondo.