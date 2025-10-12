In quali città Europei si sentono meno sicuri?

Per rispondere a questa domanda Visual Capitalist ha analizzato i risultati dell’Indice di criminalità di Numbeo, che rivela come le persone percepiscono la sicurezza nella propria città a metà del 2025. A differenza delle statistiche ufficiali sulla criminalità, questo indice riflette l’opinione pubblica attraverso sondaggi crowdsourcing.

Dati e discussione

L’Indice di criminalità delle città di Numbeo utilizza una scala da 0 a 100, basata sulle esperienze e percezioni riportate dagli stessi residenti. Il sondaggio copre vari aspetti della criminalità, tra cui:

Percezione generale dei livelli di criminalità

Percezione di sicurezza durante il giorno e la notte

Preoccupazioni relative a reati specifici (aggressioni, rapine, furti d’auto, aggressioni fisiche, ecc.)

Gravità dei reati contro il patrimonio (furti con scasso, furti, atti vandalici)

Gravità dei reati violenti (aggressioni, omicidi, reati sessuali)

Come accennato in precedenza, valori più alti indicano un maggiore senso di insicurezza tra i residenti. Ecco come interpretare i punteggi:

Criminalità molto bassa: 20 e inferiore

20 e inferiore Criminalità bassa: 20,01-40

20,01-40 Criminalità moderata: 40,01-60

40,01-60 Criminalità alta: 60,01-80

60,01-80 Criminalità molto alta: superiore a 80

Secondo la classifica di metà 2025, le cinque città più pericolose d’Europa sono Bradford, Marsiglia, Coventry, Birmingham e Napoli. Ecco l’infografica dal sito:

Ecco la lista concentrata in una tabella

Classifica Città Paese Indice di Criminalità 1 Bradford Regno Unito 67.1 2 Marseille Francia 65.3 3 Coventry Regno Unito 65.0 4 Birmingham Regno Unito 64.4 5 Napoli Italia 62.8 6 Grenoble Francia 61.2 7 Montpellier Francia 61.1 8 Liège Belgio 60.7 9 Nantes Francia 58.5 10 Paris Francia 58.1 11 Lyon Francia 57.5 12 Manchester Regno Unito 56.2 13 Nice Francia 55.8 14 Malmö Svezia 55.5 15 London Regno Unito 55.3 16 Athens Grecia 55.3 17 Amadora Portogallo 55.2 18 Odessa (Odesa) Ucraina 55.2 19 Brussels Belgio 54.9 20 Dublin Irlanda 54.0 21 Dnipro Ucraina 53.9 22 Milano Italia 53.0 23 Thessaloniki Grecia 52.5 24 Torino Italia 52.0 25 Barcelona Spagna 51.7 26 Nottingham Regno Unito 51.2 27 Bilbao Spagna 50.6 28 Minsk Bielorussia 50.5 29 Drogheda Irlanda 50.5 30 Bari Italia 50.2

Il Regno Unito occupa quattro delle prime cinque posizioni

Quattro delle prime cinque città – Bradford, Coventry, Birmingham e Londra – si trovano nel Regno Unito. Bradford è in testa alla classifica con un indice di criminalità di 67,1, il più alto in Europa.

Un motivo di preoccupazione è l’aumento dei reati commessi con armi da taglio. Nell’anno conclusosi a marzo 2024, in Inghilterra e Galles sono stati commessi circa 50.500 reati con armi da taglio, in netto aumento rispetto ai 33.800 del 2011.

In base alle leggi vigenti nel Regno Unito, per acquistare un’arma da taglio è necessario avere almeno 18 anni.

Francia

La Francia occupa sette delle prime dieci posizioni della classifica, con Marsiglia, Grenoble, Montpellier, Nantes, Parigi, Lione e Nizza. Nonostante la loro importanza culturale ed economica, queste città segnalano forti preoccupazioni a livello locale per i piccoli furti, gli atti di vandalismo e altri problemi legati alla povertà.

Marsiglia, in particolare, rimane associata alla criminalità organizzata, mentre Parigi deve fare i conti con la percezione della criminalità di strada nelle zone turistiche.

Italia

Fra le 30 meno sicure quattro sono italiane: Napoli ben al quinto posto, Milano al 22imo, Torino al 24imo e Bari al trentesimo. Quindi anche per l’Italia la sicurezza dovrebbe essere una priorità anche da noi. Il fatto che ci si senta molto più sicuri a Minsk che a Napoli, Milano e Torino dovrebbe far ragionare.

La microcriminalità è un problema che, evidentemente, non interessa agli amministratori campani, e la cosa si vede nei risultati.

Cosa misura realmente l’indice di criminalità

È importante ricordare che queste sono le città più pericolose d’Europa secondo la percezione dei cittadini, non secondo i dati ufficiali sulla criminalità. Fattori quali la copertura mediatica, il disordine visibile e le condizioni socioeconomiche locali possono influenzare questi punteggi.

Tuttavia, la percezione gioca un ruolo importante nel plasmare la reputazione delle città, influenzando il turismo, gli investimenti e le decisioni di migrazione in tutta Europa.