In ginocchio da te

Stanno facendo il giro del mondo le immagini del sommo pontefice della cristianità cattolica genuflesso in posa indecorosa, inquadrato da tergo per rendere l’immagine ancor più urticante, davanti a taluni politici sudanesi. Anzi del Sud Sudan. Non abbiamo nulla, sia ben chiaro, contro il Sud Sudan dove, a quanto pare, si è da poco concluso un processo di transizione dalla bellicosità rovinosa di una guerra civile a un conato di governo di solidarietà nazionale. E tuttavia ci chiediamo se la “grandiosità” del gesto di Bergoglio sia giustificata da un evento storico altrettanto grandioso. È evidente che no. La tragedia del Sud Sudan costituisce uno dei tanti focolai di violenza, sopraffazione, sofferenza e morte del nostro mondo martoriato. Quindi, l’occasione non richiedeva affatto quell’inchino plateale e ripetuto, seguito dall’indegna caduta dello zucchetto mentre Francesco baciava la punta della scarpa di Salva Kiir Mayardit. E quei signori, in udienza dal Vescovo di Roma, non erano precisamente degli stinchi di santo. Piuttosto, leader di fazioni contrapposte con le mani lorde del sangue recentemente versato di 400.000 vittime innocenti.