Il valore intrinseco di Bitcoin è basso rispetto a quello di mercato?

Recentemente un grafico emesso dalla banca d’affari JP Morgan ha messo sotto pressione molti investitori in BTC. L’immagine mette in relazione il valore da exchange di BTC ed il cosiddetto “Valore Intrinseco” cioè il vero valore calcolato sulla base del punto di pareggio (break even) dei minatori. Il valore intrinseco quindi viene a corrispondere al costo minimo,calcolato sulla media dei minatori, di mining della valuta virtuale:

Ora secondo questo grafico oramai il valore intrinseco sarebbe la metà di quello di mercato, considerato quello di mercato 8000 dollari.

Si tratta di una considerazione con fondamenti reali? Quanto il valore di mining è veramente il valore base di BTC? Il valore di una valuta virtuale non dipende tanto dai costi di produzione, quanto dalla domanda relativa al possibile impiego della stessa. Qual’è l’uso effettivo della cripto, gli scambi, etc?

Ad esempio il numero di transazioni oggi è molto superiore a quello di fine novembre 2017, quando il valore della cripto era simile:

Questo senza considerare che ora esistono flussi di scambi anche tramite Lightning Network, che corrono paralleli rispetto alla blockchain principale. Quindi affermare che il valore attuale di BTC è “Doppio” rispetto al valore intrinseco è un’affermazione per lo meno azzardata. Al contrario si può sicuramente confermare che , in questo momento, il profitto dall’attività di mining è elevata come non lo era da tempo.

Questo fattore, se permanesse per un significativo lasso di tempo, potrebbe condurre ad una bolla, ma nell’attività di mining. Dopo un picco nell’attività di mining ad agosto 2018 con oltre 61 milioni di TH, si è assistito ad un calo dell’attività a fine 2018, ma ora vi è stata una ripresa con picchi di 58 milioni TH. Il vero rischio è quindi di assistere ad un’altra ondata di aperture di server farm destinate a chiudere in caso di una nuova contrazione dei prezzi.

