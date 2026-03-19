Il ritorno del metallo di guerra: perché il Tungsteno sta volando a +557% (e perché la Cina ride)

I prezzi del tungsteno sono aumentati del 557% a causa della scarsità dell’offerta, delle restrizioni alle esportazioni cinesi e della crescente domanda militare in un contesto di conflitti globali.Questo metallo è fondamentale per il settore della difesa (missili, munizioni, velivoli) ed è fortemente dominato dalla Cina, che produce la stragrande maggioranza dell’offerta mondiale.

Sono in corso iniziative volte a diversificare l’offerta, ma la creazione di nuova capacità produttiva richiederà anni, lasciando i mercati in una situazione di scarsità nel breve termine, mentre la domanda nel settore della difesa continua a crescere.Quando le nazioni entrano in guerra, il complesso militare-industriale entra in azione. Il tungsteno, relativamente sconosciuto, è spesso in prima linea.Una combinazione di offerta limitata, restrizioni alle esportazioni cinesi e forte domanda derivante dalla spesa militare, inclusa l’attuale guerra con l’Iran, ha fatto schizzare i prezzi del tungsteno del 557% dallo scorso febbraio, un aumento di gran lunga superiore a quello di materie prime di punta come oro, argento, rame o petrolio.

Questo metallo eccezionalmente duro e raro resiste a temperature estreme, rendendolo essenziale per applicazioni che vanno dall’illuminazione e dall’elettronica all’aerospaziale, all’automotive e alla difesa. Il Canada, gli Stati Uniti e l’Unione Europea hanno tutti classificato il tungsteno come minerale critico.

Questo materiale super denso è un componente chiave nelle attrezzature di perforazione e nelle armi perforanti. Viene utilizzato anche in elicotteri, aerei da combattimento e munizioni. Le leghe di tungsteno sono comunemente utilizzate nei componenti dei missili, nei contrappesi di aerei ed elicotteri, nei proiettili di artiglieria, nelle granate e nei veicoli blindati.

Secondo Project Blue, una società di analisi di mercato specializzata in minerali critici, gli impieghi militari sono destinati ad aumentare del 12% quest’anno. Il tungsteno è un buon esempio del motivo per cui gli Stati Uniti e altri paesi devono diversificare le forniture di minerali critici dalla Cina, che ne controlla la maggior parte da decenni.

Secondo l‘US Geological Survey, nel 2025 la Cina ha prodotto 67.000 tonnellate di tungsteno su un mercato globale di 85.000 tonnellate. Il concorrente più vicino era il Vietnam con 3.000 tonnellate.

Gli Stati Uniti non producono tungsteno dal 2015, quando la North American Tungsten è fallita e ha chiuso la miniera di Cantung al confine tra lo Yukon canadese e i Territori del Nord-Ovest.

Perché il tungsteno è così prezioso?

Il principale fattore che determina il prezzo è l’offerta. Lo scorso febbraio, Pechino ha aggiunto alcuni prodotti a base di tungsteno alla sua lista di controlli sulle esportazioni — una reazione alla guerra commerciale scatenata dagli Stati Uniti. Project Blue afferma che le spedizioni cinesi di prodotti a base di tungsteno soggetti a restrizioni sono diminuite di circa il 40% lo scorso anno.

Inoltre, la produzione di tungsteno in Cina, il principale fornitore, è scesa rispetto ai livelli di un decennio fa a causa del deterioramento della qualità del minerale.

L’aumento della spesa per la difesa sta aggravando la carenza. Secondo Bloomberg ,

le quotazioni hanno registrato un’accelerazione nelle ultime settimane, poiché gli acquirenti stanno esaurendo le scorte e il conflitto in Medio Oriente sta focalizzando l’attenzione sulla domanda militare.

Aumentare la produzione è un modo per allentare la stretta morsa della Cina sull’offerta globale di tungsteno. Questa settimana, Almonty Industries ha riavviato la miniera di Sandong in Corea del Sud, un impianto risalente all’occupazione giapponese tra il 1910 e il 1945.

Bloomberg afferma che le autorità statunitensi hanno contattato Almonty il mese scorso in merito alla disponibilità immediata di materiale. Quasi la metà della sua produzione sudcoreana è destinata alla Pennsylvania, dove viene utilizzata nelle munizioni.

L’azienda con sede a Toronto sta inoltre cercando di riavviare una miniera di tungsteno nel Montana.

Sebbene l’estrazione possa espandersi in altri paesi, tra cui gli Stati Uniti e il Kazakistan , ci vorrebbero circa due anni perché la produzione occidentale si concretizzi — troppo tardi per gli attuali programmi di approvvigionamento militare.