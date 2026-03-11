Il rischio “Suez” per Trump: petrolio alle stelle e il tramonto dell’Egemonia Americana

Nel 1956, Gran Bretagna e Francia “vinsero” la guerra di Suez. Dal punto di vista prettamente tattico, distrussero l’aviazione egiziana al suolo e ottennero il controllo totale dei cieli in poche ore. Eppure, quella crisi si tramutò nella peggiore umiliazione geopolitica dal 1940. Le due potenze europee non avevano previsto le ricadute economiche: fuga di capitali e pressioni insostenibili sui tassi di cambio. Soprattutto, non avevano compreso che il mondo era cambiato. Suez segnò la fine formale dell’impero britannico e francese, e sancì l’affermazione del nuovo ordine mondiale guidato da Stati Uniti e Unione Sovietica.

Oggi, a settant’anni di distanza, ci troviamo di fronte a un parallelismo storico inquietante. Come fa notare l’autorevole firma del Telegraph, Ambrose Evans-Pritchard, l’attuale amministrazione americana rischia la propria, personale, crisi di Suez. Gli Stati Uniti, sotto la guida di Donald Trump, si trovano impantanati in un conflitto con l’Iran che i mercati avevano frettolosamente archiviato come “concluso”, ma che in realtà mantiene lo Stretto di Hormuz rigidamente chiuso. La domanda che sorge spontanea è chiara: stiamo assistendo al momento di rottura dell’equilibrio unipolare degli ultimi trent’anni?

I Numeri del Disastro Energetico

L’attacco americano è stato lanciato con una copertura di consumi di soli 21 giorni nella riserva petrolifera strategica, a fronte dei 120 giorni della Cina. Il presidente statunitense è “manifestamente impreparato per le ricadute economiche”, osserva Evans-Pritchard. Il mercato energetico globale sta subendo uno shock strutturale, non un semplice contrattempo.

Ecco i dati salienti della crisi in corso:

Taglio delle forniture: 17 milioni di barili al giorno (b/g) bloccati, pari a un sesto del consumo globale.

17 milioni di barili al giorno (b/g) bloccati, pari a un sesto del consumo globale. Chiusure forzate (Shut-in): L’Iraq ha tagliato 3 milioni di b/g per esaurimento stoccaggi. L’Arabia Saudita, colpita dai droni, ha chiuso giacimenti chiave (Safaniya, Marjan, Zuluf) bloccando oltre 2 milioni di b/g. In totale, circa 7 milioni di b/g sono già “shut-in” nella regione.

L’Iraq ha tagliato 3 milioni di b/g per esaurimento stoccaggi. L’Arabia Saudita, colpita dai droni, ha chiuso giacimenti chiave (Safaniya, Marjan, Zuluf) bloccando oltre 2 milioni di b/g. In totale, circa 7 milioni di b/g sono già “shut-in” nella regione. Previsioni di prezzo: Secondo Wood Mackenzie, il greggio a 200 dollari al barile nel 2026 “non è fuori dal regno delle possibilità”. Il gas naturale in Europa vede contratti futures schizzare a 200 euro per megawattora.

Indicatore Energetico Situazione Pre-Crisi Situazione Attuale (Marzo 2026) Traffico Stretto di Hormuz ~20 milioni b/g Completamente bloccato Prezzo Benzina USA (Gallone) $2.90 $3.50 (in rapida ascesa) Prezzo Diesel USA (Gallone) $2.30 (circa) $4.60

Il problema tecnico è severo. Oltre le prime settimane di chiusura, la “fisica dei giacimenti” si altera. Ripristinare la produzione, una volta compromessa la pressione dei pozzi, richiede sforzi ingegneristici ciclopici e, in alcuni casi, i danni ai flussi diventano semi-permanenti.

L’Illusione dell’Indipendenza e la Realtà Geopolitica

Trump ha dichiarato che l’America è immune allo shock energetico poiché esportatore netto di fossili. Dal punto di vista economico, questa è un’affermazione ingenua. Il petrolio è una materia prima fungibile, prezzata a livello globale. Gli USA devono ancora importare 9 milioni di b/g tra prodotti raffinati e greggio acido pesante per bilanciare le proprie raffinerie. Gli americani, che guidano il doppio degli europei con auto meno efficienti, sono estremamente vulnerabili alle oscillazioni dei prezzi alla pompa. In un’economia a forma di “K”, dove la fascia bassa della popolazione già soffre sul fronte del potere d’acquisto, un petrolio a 150 dollari frantumerebbe la base elettorale del presidente, ma a 200 dollari, come sottolinea Pritchard, distruggerebbe la sua presidenza. Probabilmente Trump ritiene che si possano tollerare 3-4 settimane di prezzi del petrolio più alti, ma cosa succede se questo breve periodo non dovesse essere sufficiente ?

C’è poi l’elefante nella stanza: la logistica militare. Trump ha esposto una cruda verità, ovvero che gli USA non sono più un egemone militare “full-spectrum” capace di proiettare potenza simultaneamente su più fronti. Con un budget della difesa sceso al 3,4% del PIL contro il 6,7% dell’era Reagan, la US Navy ha solo 12 navi da guerra nel Golfo, del tutto insufficienti per scortare le petroliere. A complicare il quadro, la presenza del vascello d’intelligence cinese Liaowang-1, che fornisce dati in tempo reale agli iraniani, trasformando il Golfo in un campo di battaglia invisibile e tecnologicamente avanzato.

Il tentato blocco di Hormuz, mai avvenuto in 80 anni di storia, segna l’ingresso in una nuova era. La domanda finale che pone il Telegraph riassume l’intero dramma: prevarrà la paura di perdere le elezioni di metà mandato, o la necessità psicologica di Trump di mantenere il dominio dell’escalation? In ogni caso, il mondo emerso da questa crisi potrebbe non essere più a trazione esclusivamente americana.