Il paradosso della Cina: boom di rinnovabili ma record di nuove centrali a carbone. Meglio la stabilità della transizione?

Nonostante l’aumento record della capacità solare ed eolica e il boom della produzione di energia rinnovabile, la Cina non sta rinunciando al carbone, anzi.

Durante la prima metà del 2025, la Cina ha messo in funzione ben 21 gigawatt (GW) di energia da carbone, il valore più alto registrato nella prima metà dell’anno dal 2016, secondo quanto riferito lunedì dal Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) e dal Global Energy Monitor (GEM) nella loro relazione semestrale sui progetti relativi al carbone in Cina per il primo semestre del 2025.

Le proiezioni indicano che la capacità di produzione di energia da carbone commissionata per l’intero anno supererà gli 80 GW.

A livello globale, la Cina è leader nelle installazioni di capacità di energia rinnovabile, ma è anche leader nella produzione di energia da carbone e continua a essere il motore principale della domanda globale di carbone, che ha raggiunto livelli record. In questo modo combina convenienza nel costo dell’energia, stabilità nella rete e minore dipendenza dalle importazioni.

Inoltre, la Cina sta cercando di aumentare la domanda interna di carbone e i prezzi di quest’anno. I prezzi del carbone in Cina sono stati depressi quest’anno, pesando sui profitti e sulla redditività dei produttori di carbone.

Nonostante i precedenti segnali di rallentamento dell’energia da carbone lo scorso anno e il boom dell’energia pulita finora quest’anno, l’energia da carbone rimane forte in Cina, con progetti nuovi e ripresi ai livelli più alti degli ultimi dieci anni, secondo quanto affermato dai sostenitori dell’energia pulita CREA e GEM nel loro rapporto semestrale.

L’aumento della messa in servizio di centrali a carbone segue il boom delle autorizzazioni per progetti nel settore del carbone nel 2022 e nel 2023, quando la Cina ha autorizzato, in media, due nuove centrali a carbone ogni settimana. Nel 2022 e nel 2023 sono stati approvati più di 100 GW di capacità di energia da carbone in ciascuno dei due anni.

“Questa tendenza continuerà probabilmente nel 2026 e nel 2027, a meno che non vengano adottate misure politiche”, afferma il rapporto, per cui la scelta è di medio termine.

Nella prima metà del 2025 in Cina sono stati autorizzati solo 25 GW di progetti a carbone, ma i progetti nuovi e ripresi hanno raggiunto i 75 GW, il livello più alto degli ultimi dieci anni, mentre gli avvii e le riprese di costruzione hanno raggiunto i 46 GW, equivalenti all’intera capacità di energia da carbone della Corea del Sud, secondo CREA e GEM.

“Il boom dell’energia pulita in Cina sta guidando sia la crescita economica che la decarbonizzazione, ma la continua espansione del carbone rischia di frenarla”, ha affermato Qi Qin, autore principale del rapporto e analista cinese presso CREA.

“Un numero maggiore di centrali a carbone non solo sarebbe uno spreco di investimenti, ma ostacolerebbe anche le energie rinnovabili, il vero motore del futuro economico della Cina”. Evidentemente però i cinesi la vedono diversamente e apprezzano la stabilità della rete più delle emissioni di CO2.