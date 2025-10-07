Le raffinerie indiane hanno a disposizione una maggiore quantità di petrolio greggio proveniente dalla Russia, poiché gli attacchi con droni ucraini hanno ridotto la capacità di raffinazione russa, ha dichiarato lunedì un funzionario del governo indiano alla Reuters .

Dall’invasione russa dell’Ucraina, l’India ha fatto affidamento sul greggio russo scontato e vietato in Occidente per ridurre la sua spesa per l’importazione di greggio. Le raffinerie indiane hanno aumentato in modo significativo i loro acquisti di greggio russo, rendendo l’India il secondo acquirente di petrolio russo, dietro solo alla Cina. Paradossalmente, quindi, l’Ucraina sta facendo un grande favore all’India.

Tuttavia, l’amministrazione Trump, alle prese con difficili negoziati commerciali con l’India e con la guerra in Ucraina che si protrae, ha individuato nell’India il responsabile dell’acquisto di petrolio russo.

I funzionari indiani hanno ripetutamente affermato che il Paese continuerà ad acquistare il petrolio russo a basso costo. Secondo quanto riferito, i funzionari stanno ora comunicando ai funzionari dell’amministrazione Trump che l’India potrebbe ridurre le importazioni di greggio dalla Russia se gli Stati Uniti consentissero i flussi dall’Iran e dal Venezuela.

Si stima che le importazioni di petrolio greggio dall’India dalla Russia siano diminuite di circa 100.000 barili al giorno (bpd) a settembre rispetto ad agosto, poiché le raffinerie indiane ampliano le fonti di greggio nel contesto dei negoziati commerciali in corso tra Stati Uniti e India e delle pressioni degli Stati Uniti sul terzo importatore mondiale di greggio affinché smetta di importare petrolio russo e sostenga le entrate energetiche del Cremlino.

Sebbene le importazioni indiane di petrolio greggio dalla Russia siano diminuite il mese scorso, esse rappresentano ancora circa un terzo di tutte le importazioni di greggio nel Paese. Secondo i massimi funzionari indiani, le raffinerie continuano ad acquistare il greggio russo più economico per ragioni economiche. Tuttavia, alcune raffinerie hanno iniziato a diversificare il rischio acquistando barili da altre fonti, tra cui Stati Uniti, Brasile e Africa occidentale.

“Il petrolio russo rimane fondamentale per l’approvvigionamento di greggio dell’India, ma i volumi si stanno stabilizzando su un livello inferiore”, ha dichiarato Sumit Ritolia, analista capo di Kpler, a Bloomberg la scorsa settimana.

Nel frattempo, il presidente russo Vladimir Putin ha affermato venerdì che, a fronte dell’aumento della domanda globale di energia, i prezzi del petrolio potrebbero superare i 100 dollari al barile se il petrolio russo venisse escluso dal mercato.

Domande & Risposte

1. Perché l’India continua a comprare petrolio russo nonostante le pressioni degli Stati Uniti?

L’India agisce primariamente per convenienza economica. Essendo il terzo importatore di greggio al mondo, l’accesso al petrolio russo a prezzi scontati è un’opportunità irrinunciabile per contenere l’inflazione e sostenere la propria economia. Nuova Delhi rivendica inoltre una politica estera autonoma, non allineata, e considera l’approvvigionamento energetico una questione di sicurezza nazionale. La sua strategia è quella di diversificare i fornitori senza però rinunciare a un partner commercialmente vantaggioso come la Russia, resistendo così alle pressioni esterne.

2. Qual è il vero impatto degli attacchi dei droni ucraini sull’industria petrolifera russa?

Gli attacchi con i droni hanno un duplice effetto. Da un lato, danneggiano fisicamente le raffinerie, riducendo la capacità della Russia di trasformare il greggio in prodotti raffinati (come benzina e diesel) che hanno un margine di profitto più alto. Questo crea problemi sul mercato interno russo. Dall’altro lato, però, costringono Mosca a esportare una maggiore quantità di petrolio greggio, non potendolo lavorare. Questo eccesso di offerta di greggio finisce sul mercato a prezzi scontati, favorendo acquirenti come l’India e la Cina.

3. L’avvertimento di Putin su un petrolio a 100 dollari è una minaccia credibile?

L’avvertimento di Putin si basa su un principio economico fondamentale: la legge della domanda e dell’offerta. La Russia è uno dei maggiori produttori di petrolio al mondo. Rimuovere completamente la sua produzione dal mercato globale, senza che altri produttori possano compensare istantaneamente tale ammanco, creerebbe una significativa scarsità di offerta a fronte di una domanda che resta alta. In questo scenario, un aumento drastico dei prezzi, potenzialmente anche oltre i 100 dollari al barile, è una conseguenza economica molto probabile, più che una semplice minaccia politica.