Il mondo senza timone

Gli Stati Uniti restano la principale potenza globale, ma faticano sempre più a governare un sistema internazionale frammentato. Nel vuoto di direzione strategica avanzano potenze regionali, rivalità sistemiche e nuove instabilità.

Ci sono momenti nella storia delle relazioni internazionali in cui la forza non basta più a orientare gli eventi. Non perché la potenza venga meno, ma perché il contesto in cui essa opera diventa troppo complesso per essere governato con gli strumenti del passato. È la fase che oggi attraversa l’Occidente e, in particolare, gli Stati Uniti: ancora il perno del sistema internazionale, ma sempre più costretti a muoversi in un ambiente strategico che sfugge al controllo che avevano consolidato nel mondo emerso dopo il crollo dell’Unione Sovietica.

Dalla fine della Guerra fredda l’ordine internazionale ha avuto un baricentro chiaro: gli Stati Uniti. Il primato militare americano, la centralità del dollaro e la supremazia tecnologica hanno contribuito a costruire un sistema internazionale relativamente stabile. Non era un equilibrio privo di conflitti, ma possedeva una gerarchia riconoscibile: Washington rappresentava il punto di riferimento ultimo degli equilibri globali.

Oggi quella gerarchia non è scomparsa, ma ha progressivamente perso la sua capacità di produrre stabilità. Gli Stati Uniti restano la principale potenza del pianeta, tuttavia il sistema internazionale è diventato troppo articolato perché una sola potenza possa determinarne simultaneamente tutte le dinamiche. Nuovi centri di potere, regionali e globali, hanno acquisito margini di autonomia sempre più ampi.

Il Medio Oriente rappresenta uno dei luoghi in cui questa trasformazione appare con maggiore evidenza. Qui la presenza americana rimane indispensabile, ma non è più sufficiente a definire da sola gli equilibri della regione. Gli Stati Uniti continuano a garantire la sicurezza di Israele e mantengono una superiorità militare incontrastata, ma devono confrontarsi con una rete di attori statali e non statali capace di moltiplicare i punti di crisi.

Il confronto con l’Iran è emblematico di questa nuova realtà strategica. Teheran non possiede la potenza convenzionale americana, ma ha costruito nel tempo una rete di alleanze e milizie che le consente di esercitare un’influenza diffusa in gran parte del Medio Oriente. Attraverso questa proiezione indiretta riesce a condizionare gli equilibri regionali. In una situazione del genere, l’uso della forza perde gran parte della sua capacità ordinatrice. Intervenire troppo rischia di ampliare il conflitto; intervenire troppo poco rischia di indebolire la deterrenza. È il dilemma tipico delle fasi di transizione internazionale, quando l’ordine esistente non è ancora crollato ma ha già smesso di funzionare pienamente.

Nel frattempo altri protagonisti della scena globale sfruttano questa fase di incertezza. La Russia utilizza i teatri regionali per dimostrare che l’Occidente non possiede più il monopolio dell’iniziativa strategica. La Cina, con una strategia più paziente, amplia la propria influenza economica e tecnologica senza assumere gli stessi oneri militari e politici che gravano sugli Stati Uniti.

Accanto alle grandi potenze avanzano poi numerosi attori regionali sempre più autonomi. Dalla Turchia all’Arabia Saudita, dagli Emirati all’India, molti paesi non accettano più di essere semplici ingranaggi di un ordine internazionale definito altrove. Cercano margini di manovra propri, sfruttando la competizione tra le grandi potenze per ampliare il proprio spazio strategico.

Tutto questo rende inevitabilmente più complessa la posizione degli Stati Uniti. Negli ultimi anni Washington ha cercato di concentrare la propria attenzione sulla competizione con la Cina, considerata la sfida sistemica del XXI secolo. Ma la realtà geopolitica non consente agli Stati Uniti di disimpegnarsi da altri teatri cruciali. Dall’Europa orientale al Medio Oriente, le crisi continuano a richiedere presenza militare, iniziativa diplomatica e risorse politiche.

La conseguenza è una strategia globale sempre più dispersiva. Gli Stati Uniti rimangono indispensabili per la stabilità di molte regioni del mondo, ma proprio questa indispensabilità li costringe a intervenire continuamente per impedire che singole crisi si trasformino in destabilizzazioni più ampie.

In questo quadro l’Europa continua a rappresentare il grande paradosso geopolitico del nostro tempo. L’Unione europea possiede un peso economico comparabile a quello delle principali potenze globali, ma non dispone degli strumenti politici e militari necessari per trasformare tale peso in influenza strategica. Le divisioni interne e la persistente dipendenza dalla protezione americana limitano la capacità del continente di agire come attore autonomo nei momenti decisivi.

Per paesi come l’Italia questo scenario ha implicazioni dirette. Il Mediterraneo allargato costituisce uno spazio vitale per la sicurezza energetica, economica e migratoria del nostro paese. Tuttavia gli equilibri che lo attraversano dipendono in larga misura da dinamiche globali sulle quali Roma può incidere solo marginalmente, soprattutto in assenza di una vera politica europea di sicurezza.

Il sistema internazionale si trova così in una fase di transizione: troppo complesso per essere governato da una sola potenza, ma ancora privo di un nuovo equilibrio capace di sostituire quello precedente. In queste condizioni le crisi regionali tendono a moltiplicarsi e a intrecciarsi, trasformandosi in punti di frizione tra interessi globali sempre più divergenti.

Non è la fine della potenza occidentale. È l’ingresso in una fase storica in cui la superiorità non garantisce più automaticamente la capacità di guidare il sistema internazionale. In un mondo sempre più affollato di ambizioni strategiche, la vera questione non è chi possieda più forza, ma chi sia ancora in grado di indicare la rotta. E oggi, quella rotta sembra smarrita.

Antonio Maria Rinaldi