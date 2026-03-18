Arabia Saudita
Il grande scollamento del Barile: perché Brent e WTI non raccontano più la verità sul petrolio
Petrolio: perché Brent e WTI mentono sui prezzi reali. Il blocco di Hormuz spinge l’Oman a 150 dollari mentre l’Arabia Saudita tenta il tutto per tutto sul Mar Rosso.
Mentre i terminali Bloomberg di mezzo mondo continuano a lampeggiare intorno alle quotazioni del Brent e del WTI, chi il petrolio lo deve comprare davvero, magari in Asia o nel Golfo, sta guardando tutt’altro film. Se pensavate che il mercato dell’oro nero fosse un blocco monolitico regolato dai benchmark di Londra e New York, i dati odierni suggeriscono che siamo entrati in una fase di “scisma energetico”.
La realtà oltre i benchmark
Il dato che balza agli occhi non è tanto il prezzo assoluto, quanto il differenziale. Normalmente, il Brent e il WTI servono da bussola, ma oggi quella bussola sembra puntare a nord mentre la nave va a est. Gli indicatori specifici dell’area del Golfo mostrano prezzi che sono, in certi casi, superiori del 50% rispetto ai riferimenti classici. Un premio che non ha alcuna giustificazione economica teorica, se non quella della scarsità fisica causata dalle tensioni geopolitiche.
Ecco la situazione attuale dei principali benchmark, dove si nota chiaramente come le qualità mediorientali stiano viaggiando su orbite siderali:
|Benchmark
|Prezzo (USD)
|Variazione
|Stato / Ritardo
|DME Oman
|153.87
|+4.11%
|1 giorno di ritardo
|Opec Basket
|132.87
|+3.01%
|1 giorno di ritardo
|Dubai
|122.84
|-5.43%
|1 giorno di ritardo
|Brent Weighted
|102.85
|+0.16%
|In tempo reale
|WTI Midland
|102.20
|+3.08%
|2 ore di ritardo
|Urals (Russia)
|89.12
|+9.16%
|6 giorni di ritardo
L’Arabia Saudita e la corsa verso Yanbu
Con lo Stretto di Hormuz virtualmente bloccato a causa del conflitto tra USA-Israele e Iran, l’Arabia Saudita sta mettendo in atto una prova di forza logistica senza precedenti. Il porto di Yanbu, sul Mar Rosso, è diventato improvvisamente l’ombelico del mondo energetico.
Riad sta spingendo al massimo la sua East-West Pipeline. Grazie all’uso massiccio di DRAs (Drag-Reducing Agents) — additivi chimici che riducono l’attrito e permettono al greggio di scorrere più velocemente nei tubi, aumentando la portata del 30% — le esportazioni da Yanbu dovrebbero toccare il record di 3,8 milioni di barili al giorno a marzo.
Tuttavia, la matematica non mente e, nonostante gli sforzi ingegneristici, il conto non torna. La capacità totale della pipeline è di 7 milioni di barili al giorno (di cui 5 destinabili all’export), ma il blocco di Hormuz ha lasciato un vuoto che nemmeno la chimica può colmare del tutto.
I numeri della crisi: chi manca all’appello?
Secondo gli esperti di Standard Chartered, il blocco ha tolto dal mercato globale una quota di offerta compresa tra 7,4 e 8,2 milioni di barili al giorno (mb/d). Una voragine che spiega perché le raffinerie asiatiche siano disposte a pagare premi folli per assicurarsi carichi fisici.
Ecco la stima del petrolio “offline” per paese:
- Iraq: -2.9 mb/d (il più colpito)
- Arabia Saudita: -2.0 / 2.5 mb/d
- UAE: -0.5 / 0.8 mb/d
- Qatar: -0.5 mb/d
- Kuwait: -0.5 mb/d
Mentre un’armata di superpetroliere attende al largo delle coste del Mar Rosso per raccogliere i carichi deviati, il mercato finanziario sembra ignorare che il petrolio “di carta” (i futures) costa molto meno di quello “di ferro” (quello che effettivamente arriva nei porti). Una distorsione che non potrà durare a lungo: o i benchmark saliranno per riflettere la realtà, o l’economia reale presenterà un conto salatissimo sotto forma di carenza di approvvigionamento.
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