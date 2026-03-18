Il grande scollamento del Barile: perché Brent e WTI non raccontano più la verità sul petrolio

Mentre i terminali Bloomberg di mezzo mondo continuano a lampeggiare intorno alle quotazioni del Brent e del WTI, chi il petrolio lo deve comprare davvero, magari in Asia o nel Golfo, sta guardando tutt’altro film. Se pensavate che il mercato dell’oro nero fosse un blocco monolitico regolato dai benchmark di Londra e New York, i dati odierni suggeriscono che siamo entrati in una fase di “scisma energetico”.

La realtà oltre i benchmark

Il dato che balza agli occhi non è tanto il prezzo assoluto, quanto il differenziale. Normalmente, il Brent e il WTI servono da bussola, ma oggi quella bussola sembra puntare a nord mentre la nave va a est. Gli indicatori specifici dell’area del Golfo mostrano prezzi che sono, in certi casi, superiori del 50% rispetto ai riferimenti classici. Un premio che non ha alcuna giustificazione economica teorica, se non quella della scarsità fisica causata dalle tensioni geopolitiche.

Ecco la situazione attuale dei principali benchmark, dove si nota chiaramente come le qualità mediorientali stiano viaggiando su orbite siderali:

Benchmark Prezzo (USD) Variazione Stato / Ritardo DME Oman 153.87 +4.11% 1 giorno di ritardo Opec Basket 132.87 +3.01% 1 giorno di ritardo Dubai 122.84 -5.43% 1 giorno di ritardo Brent Weighted 102.85 +0.16% In tempo reale WTI Midland 102.20 +3.08% 2 ore di ritardo Urals (Russia) 89.12 +9.16% 6 giorni di ritardo

L’Arabia Saudita e la corsa verso Yanbu

Con lo Stretto di Hormuz virtualmente bloccato a causa del conflitto tra USA-Israele e Iran, l’Arabia Saudita sta mettendo in atto una prova di forza logistica senza precedenti. Il porto di Yanbu, sul Mar Rosso, è diventato improvvisamente l’ombelico del mondo energetico.

Riad sta spingendo al massimo la sua East-West Pipeline. Grazie all’uso massiccio di DRAs (Drag-Reducing Agents) — additivi chimici che riducono l’attrito e permettono al greggio di scorrere più velocemente nei tubi, aumentando la portata del 30% — le esportazioni da Yanbu dovrebbero toccare il record di 3,8 milioni di barili al giorno a marzo.

Tuttavia, la matematica non mente e, nonostante gli sforzi ingegneristici, il conto non torna. La capacità totale della pipeline è di 7 milioni di barili al giorno (di cui 5 destinabili all’export), ma il blocco di Hormuz ha lasciato un vuoto che nemmeno la chimica può colmare del tutto.

I numeri della crisi: chi manca all’appello?

Secondo gli esperti di Standard Chartered, il blocco ha tolto dal mercato globale una quota di offerta compresa tra 7,4 e 8,2 milioni di barili al giorno (mb/d). Una voragine che spiega perché le raffinerie asiatiche siano disposte a pagare premi folli per assicurarsi carichi fisici.

Ecco la stima del petrolio “offline” per paese:

Iraq: -2.9 mb/d (il più colpito)

-2.9 mb/d (il più colpito) Arabia Saudita: -2.0 / 2.5 mb/d

-2.0 / 2.5 mb/d UAE: -0.5 / 0.8 mb/d

-0.5 / 0.8 mb/d Qatar: -0.5 mb/d

-0.5 mb/d Kuwait: -0.5 mb/d

Mentre un’armata di superpetroliere attende al largo delle coste del Mar Rosso per raccogliere i carichi deviati, il mercato finanziario sembra ignorare che il petrolio “di carta” (i futures) costa molto meno di quello “di ferro” (quello che effettivamente arriva nei porti). Una distorsione che non potrà durare a lungo: o i benchmark saliranno per riflettere la realtà, o l’economia reale presenterà un conto salatissimo sotto forma di carenza di approvvigionamento.