Il governo pronto alla riduzione di tasse per il ceto medio

Archiviato il referendum con la soddisfazione di aver rispedito al mittente i proclami di chi, come la Schlein pensava di inviare un avviso di sfratto, il governo procede spedito nell’attuazione del suo programma elettorale. Il dato sulla produzione industriale, finalmente in crescita, dopo 26 mesi consecutivi di calo, unita ai giudizi positivi sui conti pubblici arrivati in serie, ha convinto la premier che forse è il momento di accelerare anche sulla riduzione delle tasse per il ceto medio. Giancarlo Giorgetti, ministro dell’economia, è molto prudente a riguardo, perchè da un lato non vuole proprio adesso dare impressione ai mercati finanziari che dopo le promozioni, il governo pensi sia venuto il momento con le misure espansive. E poi c’è la questione che la Lega, partito di Giorgetti, considera come una priorità, e cioè la pace fiscale. Come aveva fatto già capire Maurizio Leo, il viceministro dell’economia, con delega sul fisco, le finanze pubbliche non permettono di agire sui due fronti.

La premier fino ad ora ha resistito tra i due fuochi, da un lato Forza Italia che spingeva per l’abbassamento delle tasse, e dall’altro la Lega che invece sulla pace fiscale ha costruito uno dei cardini della sua linea politica sul fisco. “ La pace fiscale si farà- dice un deputato della Lega fedelissimo di Salvini- è impensabile che il governo non ci dia ascolto. E’ una misura che serve al paese, per liberare risorse utili all’economia” Si tratta di capire a quale delle due cose la premier voglia dare priorità. Secondo alcune fonti governative nelle ultime ore la premier sarebbe orientata verso la riduzione delle tasse subito per poi magari ad Ottobre e novembre, dopo le Regionali, discutere sulla pace fiscale. D’altra parte si tratta di una misura che era nel programma e che il governo aveva già inseguito nella scorsa legge di bilancio, provando ad ampliare il taglio del cuneo fiscale ai redditi fino ai 50mila euro, grazie all’ipotesi di risorse aggiuntive tra 2,5 e 4 miliardi, che però poi non erano state reperite ( ed è anche per questi motivi che agenzie di rating e banche d’affari promuovono in serie il nostro debito pubblico, come fa notare una fonte del ministero di via XX settembre “ finalmente vedono un governo stabile e soprattutto credibile e prudente sui conti pubblici”).

D’altra parte la Meloni di fronte agli Stati generali dei dottori commercialisti, riuniti alla Nuvola di Fuksas all’Eur, salutata da una vera e prorpia ovazione, ribadisce come la lotta all’evasione sia una priorità per il governo e i risultati ottenuti stanno lì a dimostrarlo. «il Fisco non deve soffocare la società ma aiutarla a prosperare, non deve opprimere famiglie e imprese con regole astruse e un livello di tassazione che non corrisponde al livello dei servizi che lo Stato eroga». Nello stesso tempo la premier ha anche ricordato il fondamentale ruolo dei commercialisti proprio come controparte tra contribuente ed agenzia delle entrate, in un nuovo rapporto molto più conciliante e collaborativo rispetto al passato. “Nel 2024 si è registrato il recupero di evasione fiscale più alto di sempre, 33,4 miliardi – ha detto la premier -. E i risultati della lotta all’evasione sono anche merito del vostro lavoro silenzioso, quotidiano, fondamentale per aumentare la compliance». Una collaborazione che, come ha sostenuto la premier «ha portato risultati importanti come le aggregazioni ora possibili in neutralità fiscale o la responsabilità calmierata del collegio sindacale, riforma necessaria che attendevamo da anni”.

Ora però si tratta di mettere d’accordo Lega e Forza Italia, ma è non si può ragionare, fanno notare da Chigi, come qualche giornale avrebbe fatto intendere, che si possa fare una sorta di baratto tra misure fiscali e terzo mandato alle regionali, così da mettere eventualmente a tacere i malumori leghisti sulla rottamazione. “ La premier Meloni non è certo il tipo da prendere iniziative politiche solo per compiacere questo o quell’alleato. Non lo ha mai fatto in tutti questi due anni e mezzo e certo non comincerà ora, che la sua posizione certamente esce rafforzata dall’esito disastroso, per la sinistra, di questo referendum.” dice un senatore molto vicino alla premier, tra gli stucchi di Palazzo Madama.

Il discorso sul terzo mandato è assai più profondo e motivato molto più dalle difficoltà delle opposizioni nel trovare un accordo su una piattaforma programmatica comune, che i contrasti presenti nella maggioranza di governo. L’obiettivo di Palazzo Chigi sarebbe proprio quello di sparigliare il gioco, soprattutto in Campania, dove il Pd potrebbe avere le maggiori difficoltà nel caso Vincenzo De Luca tornasse in corsa causando forse i maggiori problemi proprio alla segretaria Pd. Meloni quindi sembrerebbe voler tentare la carte della riduzione delle tasse, confortata dai dati economici e da quelli dello spread, ormai stabilmente da settimane sotto i 100 punti base ( il che vuol dire risparmiare miliardi in interessi all’anno per le casse dello Stato), senza però chiudere alla pace fiscale, che ha molti estimatori anche in Fratelli d’italia e in Forza Italia. Il governo ora punta espressamente al taglio delle tasse al ceto medio,forse quello maggiormente colpito da questi anni di turbolenze sui mercati.

E a ribadire il concetto, è stato sempre all’assise dei commercialisti il vero padre della riforma fiscale (“ che il paese attendeva da 50 anni” ha rivendicato con orgoglio la premier), Maurizio Leo, salito sul palco della Nuvola poco dopo la premier. «Abbiamo fatto un passo fondamentale rendendo strutturali le tre aliquote. Ora vogliamo lavorare sul ceto medio, quella fascia di contribuenti dai 28 mila ai 50-60 mila euro che hanno l’aliquota del 35%», inoltre, «per il 2025 abbiamo introdotto l’Ires premiale, se si riuscirà dovremmo rendere strutturale questa misura». Ma detto questo però anche il fedelissimo “uomo del fisco” della Meloni, ha comunque raccomandato prudenza “Dobbiamo trovare le risorse, una delle cose che diciamo sempre con il ministro Giorgetti è che dobbiamo agire con prudenza”. Proprio la prudenza che ha permesso che la fiducia nel paese crescesse, come poche volte in paese, e che si creassero le condizioni per qualche spazio in più di manovra in termini di bilancio pubblico.