IL FELICE MONDO DI PIDDINIA: LO “STOCK DEI POVERI” DI MARATTIN ED IL BERSANI CHE SE NE FREGA DELLA DEMOCRAZIA..

Presto ci saranno le primarie del Partito Democratico, quello di Renzi, di Marattin, di Martina, della Boschi etc. Si sceglie fra tre tristi figuri per il governo di un’associazione che si è vantata,in passato, di non perseguire gli interessi dell’Italia, ma quelli altrui:

Questo partito, povero di idee e ricco di Legion d’Onore, famoso per aver sbandierato ovunque il tricolore, ma quello francese, potrebbe fare un grande favore all’Italia, alla sinistra, alla democrazia ed alla logica, estinguendosi e tornando tutti alla vita privata.

Vi immaginate che bello vedere queste persone che tornano a capire cosa voglia dire vivere in Italia nel 2019 e cercare di mettere assieme il pranzo con la cena? Una vera università di vita per deputati muscolosi, ex uomini politici pluripensionati, Maitre à Penser senza nessuna idea. Invece ce li troviamo sempre fra i piedi, ad infestare le televisioni con e loro parole offensive, soprattutto LA / che ormai è una specie di organo ufficiale del piddume.

Vediamo le utime performace. la prima, indicata dal semmre ottimo Alex del Grecio, riprende il cultirista e boxeur economico Marattin che, con parola morevole, definisce “Stock” i poveri, quasi come se fossero una mandria. Non persone, ma meno che bestie.

Ecco come i renzerrimi come lui considerano i poveri: uno STOCK. Abbiamo uno STOCK di cialtroni liberisti immenso in parlamento, in particolare nel PD.@marattin: “Reddito inclusione? Introdotto nel 2018 per STOCK DI POVERI del 2017” pic.twitter.com/d3ud0vkENh — Alessandro Del Prete (@alexdelprete) March 1, 2019

Quando non si ha rispetto per le persone non si dovrebbe fare politica, mentre questo bel tomo, pensate, dovrebbe perfino insegnare alle Università…

Poi c’è l’ex segretario di un Partito EX di Sinistra, che ormai veleggia verso l’autoritarismo più spinto che si permette di mandare a quel paese democrazia ed italiani.

Bersani:"se torno al governo, faccio lo ius soli anche contro l'80% degli italiani. Non me ne frega niente." E' per questo che Bersani il governo non lo vedrà mai più, se non salendo a bordo di un carro armato che lo porti a palazzo Chigi. pic.twitter.com/pan2BjYfXP — Cesare Sacchetti (@CesareSacchetti) February 28, 2019

“Non me ne frega niente degli italiani, anche se sono contrari all’80% io se vado a Palazzo Chigi impongo lo ius soli“, parole degne di periodi in cui si salutava romanamente.

fate un piacere: estinguetevi. Senza rancore…



