Il declino industriale europeo non è ciclico ma strutturale

Mentre il dibattito europeo continua a concentrarsi su transizione ecologica, regole di bilancio e nuovi equilibri geopolitici, una trasformazione molto più profonda sta lentamente ridisegnando l’economia del continente: l’indebolimento progressivo della sua base industriale. Non si tratta di una crisi improvvisa né di uno shock finanziario. È un processo lento, quasi impercettibile nel breve periodo, ma destinato a produrre conseguenze durature sull’equilibrio economico europeo.

Per oltre mezzo secolo l’Europa è stata una delle principali piattaforme manifatturiere del pianeta. Germania, Italia, Francia e l’intero asse industriale centro-europeo hanno costruito prosperità e stabilità sociale su un sistema produttivo altamente competitivo, integrato nelle catene globali del valore e sostenuto da una forte capacità tecnologica. Oggi questo equilibrio sta progressivamente cambiando, e non si tratta di una semplice fase ciclica.

Il primo elemento riguarda il differenziale energetico. Dopo la crisi del gas seguita alla guerra in Ucraina, il costo dell’energia in Europa è diventato strutturalmente più elevato rispetto a quello delle altre grandi economie industriali. Negli Stati Uniti il prezzo del gas resta significativamente più basso grazie alla produzione domestica di shale gas; in molte economie asiatiche i costi industriali sono contenuti da politiche pubbliche aggressive e da minori vincoli regolatori. Per i settori energivori — chimica, metallurgia, carta, fertilizzanti — questo divario rappresenta un handicap competitivo difficilmente recuperabile.

A questo si aggiunge la crescente pressione regolatoria. Negli ultimi anni Bruxelles ha costruito un quadro normativo particolarmente ambizioso in materia climatica, ambientale e industriale. L’obiettivo della transizione energetica è certamente condivisibile, ma la velocità e la rigidità poco sostenibile con cui è stato perseguito stanno producendo effetti collaterali non marginali. Molte imprese europee si trovano infatti ad affrontare costi di adeguamento sensibilmente superiori rispetto ai concorrenti internazionali, proprio mentre le principali potenze economiche stanno rafforzando strumenti di politica industriale.

Il confronto con gli Stati Uniti è illuminante. Con l’Inflation Reduction Act Washington ha mobilitato centinaia di miliardi di dollari in incentivi fiscali e sussidi per attrarre investimenti nei settori strategici della transizione energetica e delle tecnologie avanzate. Il risultato è già evidente: diversi gruppi industriali europei stanno valutando — o hanno già deciso — di localizzare nuovi impianti produttivi negli Stati Uniti, attratti da energia più conveniente, incentivi generosi e un quadro regolatorio più prevedibile.

Nel frattempo la pressione competitiva della Cina continua ad aumentare. Pechino sostiene la propria capacità manifatturiera attraverso politiche industriali mirate, economie di scala e un forte coordinamento con aiuti pubblici. In numerosi comparti strategici — dall’acciaio alle batterie, dai pannelli solari ai veicoli elettrici — la sovracapacità produttiva cinese esercita una pressione sui prezzi che mette in difficoltà molti produttori europei.

Il rischio è che l’Europa scivoli progressivamente da grande piattaforma industriale a grande mercato di consumo: un’economia sempre più orientata ai servizi, con una base manifatturiera ridotta e una crescente dipendenza tecnologica ed energetica dall’esterno. Una trasformazione che non riguarda soltanto le statistiche economiche, ma la stessa struttura sociale del continente.

L’industria non è infatti soltanto produzione. È innovazione, ricerca applicata, occupazione qualificata, formazione tecnica e stabilità della classe media. È il pilastro su cui si costruiscono filiere produttive, competenze tecnologiche e capacità di crescita di lungo periodo.

Per questo la questione industriale è destinata a diventare uno dei nodi strategici dei prossimi anni. Senza una revisione profonda delle politiche energetiche, regolatorie e industriali, l’Europa rischia di trovarsi di fronte a un paradosso sempre più evidente: aspirare a un ruolo geopolitico di primo piano mentre la propria base produttiva si assottiglia progressivamente.

La storia economica insegna che il potere delle grandi aree economiche si fonda sempre su una solida capacità industriale. Quando questa si erode, anche l’influenza politica e strategica tende inevitabilmente a ridursi. Ed è proprio per questo che il declino industriale europeo non può essere considerato una semplice fase ciclica: è un problema strutturale che riguarda il futuro stesso del continente.

Antonio Maria Rinaldi