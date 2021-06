Il caso Campania: come Di Maio vuole comprare il voto con il Reddito di Cittadinanza invece che creando lavoro

Il M5S aveva detto che , con il reddito di cittadinanza, la povertà era finita. Non simo sicuri che sia vero, ma c’è una regione italiana che, di sicuro, sta sfruttando questa opportunità fino all’ultimo centesimo.

La Campania, da sola, ha 255,245 nuclei famigliari che ricevono il reddito di cittadinanza, secondo l’INPS. Il tutto il Nord Italia sono poco più di 244 mila. Non solo: il reddito medio di cittadinanza in Campania è pari a 623 euro contro i 479 del Nord, nonostante il diverso livello nel costo della vita fra le due aree dell’Italia.

Appare solare che qualcosa non va. La seconda regione, la Sicila, ha solo 244113 nuclei famigliari che percepiscono l’aiuto. Di Miao non ha voluto costruire un vero consenso in Campania, lo ha comprato, cash, con delle cifre minime, ma sufficienti per comprare le famiglie. Ad applaudirlo non sono sicuramente i lavoratori, ma di chi riceve il beneficio di questa politica, rendendo la Campania un paese di santi, eroi e navigator.

Nel breve questa politica pagherà: Di Maio sarà probabilmente rieletto nel suo feudo, con la sua distribuzione di pane e peschi, a livello di novello Masaniello. Però questa politica non conduce a nulla,, se non all’emigrazione dei giovani ed allo svilimento delle qualità personali delle persone. Il Reddito di Cittadinanza dovrebbe essere un ponte da un lavoro ad un altro, per non lsciare le persone nella disperazione, ma per accompagnarle ad un nuovo lavoro. qui non si crea nulla non si crea nessun lavoro, non si fa niente, semplicemente si tengono 255 mila famiglie, se va male, in un limbo di semi povertà, e se va male, per l’etica, in una situazione in cui si lavora in nero. Il M5s , che doveva essere il partito dei grandi moralizzatori, in Campania si è convertito in quello dei grandi corruttori.

A questo punto erano molto meglio i governi degli anni 70 che, per pagare uno stipendio e creare lavoro crearono l’Alfasud. Qui non si crea nulla, anzi si fa emigrare chi vuole fare qualcosa. Però Di Maio si mangia la sua pizza a Napoli, una pizza che, invece, dovrebbero tirargli i napoletani più orgogliosi.



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐