Il 62% degli americani persa che con Trump presidente Putin non avrebbe attaccato…

Un nuovo sondaggio dell’Harvard Center for American Political Studies (CAPS)-Harris Poll (condotto tra il 23 e il 24 febbraio con 2.026 elettori registrati) pubblicato in esclusiva su The Hill venerdì ha rilevato che il 62% degli intervistati credeva che Putin non si sarebbe mosso contro l’Ucraina se Trump fosse stato presidente.

Ancora più eclatante la rottura fra i sostenitori delle diverse parti politiche:

L’85% dei repubblicani pensa che Putin non avrebbe invaso se Trump fosse stato presidente;

il 38% dei democratici la pensa allo stesso modo;

il 59% degli americani – ha anche affermato di ritenere che il presidente russo abbia attaccato l’Ucraina perchè ha visto la debolezza di Biden.

Naturalmente, la colpa di questa crisi è già stata attribuita alla precedente amministrazione poiché, dopo quattro anni di continue discussioni sulla collusione USA-Trump, la narrativa deve essere mantenuta viva. Tuttavia, come mostrano i sondaggi di cui sopra e i seguenti fatti “oggettivi” dimostrano come queste presunzioni siano false. Trump ha:

1. Sanzionato Nord Stream 2

2. ha concluso i trattati utili per la russia (INF, OST)

3. rafforzato l’esercito

4. annientato i paramilitari russi in Siria

5. aveva mandato aiuti all’Ucraina nel 2017

6. distrutto i depositi chimici siriani nonostante i russi

Let's address this objectively. Prior admin: 1. Sanctioned NS2

2. Ended treaties that Russia wanted us in (INF, OST)

3. Grew military

4. Annihilated Russian paramilitaries in Syria

5. Sent lethal aid to Ukraine early as 2017

6. Struck Syrian chem plants despite Russian presence https://t.co/wHN5pVt1G4 — John Noonan (@noonanjo) February 24, 2022

Non dimentichiamo il famoso sfogo con i tedeschi all’incontro NATO

I know CNN & MSNBC never aired this, so I figured I would. Spot on, don't you think? pic.twitter.com/6V1vRKxP8p — Justin Pulitzer 🍊 (@JustinPulitzer) February 24, 2022

Poi c’è un fatto pratico: Trump non ha base ideologica, ma è un uomo d’affari. Per lui trattare con Putin sarebbe stato un fatto normale, come qualsiasi altra trattative politica o commerciale. Non è un caso che le guerre americane (tranne quella civile di Secessione) le inizino i presidenti democratici, coloro che si sentono illuminati da Dio.

Comunque un effetto lo ha avuto la guerra: ha reso un pochino meno impopolare un presidente che stava precipitando per consenso popolare…



