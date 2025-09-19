Idrogeno, la svolta che non ti aspetti? Una nuova batteria giapponese che funziona a bassa temperatura

L’idrogeno è da decenni il Sacro Graal dell’energia pulita: potenziale immenso, ma con un “piccolo” problema pratico che ne ha sempre frenato la diffusione su larga scala. Come immagazzinarlo in modo sicuro ed efficiente? Le soluzioni attuali, che richiedono pressioni elevatissime (parliamo di 350-700 bar, come avere decine di atmosfere concentrate in una bombola) o temperature criogeniche da film di fantascienza (-253 °C), sono complesse, costose e non esattamente comode per l’auto di famiglia.

Dal Giappone, precisamente dall’Istituto di Scienza di Tokyo, arriva una notizia che potrebbe, e il condizionale è d’obbligo, cambiare le carte in tavola. Un team di ricercatori ha sviluppato una “batteria a idrogeno” in grado di funzionare a soli 90 °C, una temperatura quasi banale rispetto ai 300-400 °C richiesti dalle tecnologie simili finora sperimentate.

Il problema e la soluzione (in teoria)

La sfida è sempre stata quella di trovare un materiale capace di “assorbire” idrogeno come una spugna e di rilasciarlo su richiesta, senza dover ricorrere a condizioni estreme. Una delle soluzioni più promettenti sulla carta è l’idruro di magnesio (MgH2​), che vanta un’elevata capacità teorica di stoccaggio. Peccato che, fino ad oggi, per convincere l’idruro di magnesio a fare il suo lavoro servisse un gran calore, rendendolo poco pratico e inefficiente per un uso quotidiano.

I ricercatori giapponesi, guidati dal professor Ryoji Kanno, sembrano aver trovato la chiave di volta. Il segreto risiede in un nuovo elettrolita solido, un materiale innovativo che permette agli ioni idruro (H−) di muoversi rapidamente e con stabilità anche a temperature più umane.

Il funzionamento del sistema è, concettualmente, piuttosto elegante:

Fase di carica: L’idruro di magnesio ( M g H 2 ​ ), che funge da anodo (il polo negativo), rilascia ioni idruro ( H − ). Questi viaggiano attraverso il nuovo elettrolita solido fino al catodo (il polo positivo), dove vengono ossidati per rilasciare gas idrogeno ( H 2 ​ ) che viene così “stoccato”. Il processo di stoccaggio richiede però energia.

L’idruro di magnesio ( ), che funge da anodo (il polo negativo), rilascia ioni idruro ( ). Questi viaggiano attraverso il nuovo elettrolita solido fino al catodo (il polo positivo), dove vengono ossidati per rilasciare gas idrogeno ( ) che viene così “stoccato”. Il processo di stoccaggio richiede però energia. Fase di scarica: Il processo si inverte. Il gas idrogeno viene ridotto a ioni idruro ( H − ) al catodo, i quali migrano nuovamente verso l’anodo per riformare l’idruro di magnesio, rilasciando energia nel processo.

Questo ciclo, completamente reversibile e a bassa temperatura, supera di slancio i limiti che avevano finora ingabbiato questa tecnologia.

Ecco un’immagine in cui vengono mostrati i cicli di carico e scarico:

Numeri e prospettive: è la volta buona?

I risultati pubblicati sulla prestigiosa rivista Science sono notevoli. La batteria ha raggiunto la piena capacità teorica di stoccaggio dell’idruro di magnesio, pari a circa 2.030 mAh/g, che corrisponde a un rispettabile 7,6% di idrogeno in peso. Si tratta di un traguardo mai raggiunto prima in condizioni operative così blande.

Come ha spiegato il dott. Takashi Hirose, uno degli autori dello studio, “le proprietà di questa batteria non erano finora ottenibili con i metodi convenzionali, offrendo una base per sistemi di stoccaggio dell’idrogeno adatti a essere usati come vettori energetici”.

Le implicazioni, se la tecnologia si dimostrasse scalabile industrialmente, sarebbero enormi. Potrebbe accelerare la diffusione di veicoli a idrogeno, fornire soluzioni per l’accumulo di energia da fonti rinnovabili e decarbonizzare interi settori industriali. Il Giappone ha continuato a investire in mezzi ad idrogeno, e questa tecnologia fornirebbe un vantaggio nella sua implementazione.

Certo, come sempre accade in questi casi, la strada dal prototipo di laboratorio alla produzione di massa è lunga, costosa e piena di ostacoli. Prima di cantare vittoria e immaginare di fare il pieno di idrogeno alla nostra utilitaria, bisognerà superare le sfide legate all’ingegnerizzazione e ai costi di produzione. Tuttavia, il passo avanti scientifico è innegabile e apre uno spiraglio concreto dove prima c’erano solo barriere apparentemente invalicabili.

Domande & Risposte