Come siamo caduti così in basso? Come l’ideologia liberista ci è entrata in testa – Parte 2

L’ideologia liberista si è impossessata delle nostre convinzioni per ritorcere contro di noi gli stessi progressi fatti dall’Italia nella metà del secolo scorso. Come abbiamo fatto a credere che il nostro male fosse il nostro bene? Scopriamo come l’ideologia liberista ha lavorato nella coscienza collettiva delle masse, soprattutto nel sud Europa.

Nella prima parte di questo articolato discorso abbiamo fatto accenno agli albori dell’ideologia liberista. È inutile stare qui a descriverla perché si riverbera quotidianamente e da molti anni sulla nostra pelle. Ciò che ci interessa oggi è scoprire dove questa ha avuto origine e come mai nel 2022 ritornano in voga misure socio-economiche che, per quanto ad alcuni possono sembrare innovative, in realtà hanno del medievale.

Il primo errore fatto dagli economisti è stato quello di assurgere l’economia a una scienza esatta. Non c’è nulla di più sbagliato, come sappiamo. Infatti l’economia, tanto quanto la finanza è estremamente condizionata dai sentimenti riguardo il presente e le aspettative nel futuro.

Tra i primi ad avere un approccio scientifico c’è sicuramente David Ricardo.

Ricardo, la quantificazione del lavoro

Forse il primo virus che si insinua nella nostra cultura è proprio la scientifizzazione dello studio dell’economia. Il motivo è semplice: se si ritiene che l’economia sia una scienza esatta, ne consegue che essa non possa sbagliare. Da qui il passo è breve dal far diventare l’ideologia liberista in una vera e propria dottrina.

Nel libro di economia spiegata facile troviamo un capitolo a sé con tutta una serie di ritratti dei pensatori della storia dello studio dell’economia, che se messi in fila ci restituiscono il percorso storico fatto dalla religione liberista.

Tra questi personaggi, come Thomas Malthus che abbiamo incontrato nella prima parte, anche David Ricardo conferisce ai suoi studi e alle sue teorie un’impronta logico-matematica; secondo le quali – come fu per Smith – il valore delle merci e di conseguenza il prezzo finale deve essere dato dalla somma delle ore che sono servite per estrarre le materie, trasformarle, lavorare e produrre il bene finale.

Quindi prezzo è dato dalla somma delle ore che i lavoratori hanno impiegato complessivamente per produrre quel bene, a cui va sommato il margine di profitto. Qui manca ancora l’idea che un lavoratore debba essere retribuito secondo le sue capacità e il suo valore umano.

Malthus e la scarsità di risorse

Un’altra teoria liberista, di nuovo risalente al Malthus è che gli operai non dovrebbero mai riuscire a superare la soglia del reddito di sussistenza; men che meno grazie a sussidi statali, poiché questo si tradurrebbe in un incentivo a procreare.

I Malthusiani infatti ritengono che non ci sia spazio sufficiente per tutti in questa terra, poiché l’aumento della popolazione viaggia molto più velocemente della capacità dell’uomo di produrre il sostentamento necessario a sé stesso moltiplicato all’infinito.

È evidente che Malthus non ha la sufficiente fiducia nelle capacità umane di superare le barriere tecnologiche via via necessarie ad infrangere il limite della produzione necessaria.

Ludwig von Mises,

il capostipite dell’ideologia liberista

Economista neoclassico per eccellenza, sia per le sue idee liberali, in opposizione alle politiche sociali del reich, che per le sue origini ebraiche, fu costretto ad emigrare negli Stati Uniti d’America.

Questo, che puó sembrare un dettaglio marginale avrà forti ripercussioni sull’economia mondiale, poiché da esso giungeranno fino a noi enormi cambiamenti, attraverso una innumerevole catena di reazioni che di fatto instaureranno l’attuale status quo che vede l’assoluta predominanza della finanza sull’economia e sulla vita di tutti noi.

Da questo fatto, identico per milioni di migranti verso l’America, nascerà un unicum per le vicende che, prima di giungere in Europa negli anni 80, attraverseranno il sud America, trasformandolo in una colonia della finanza internazionale che agirà anche militarmente per mezzo della colonizzazione armata degli USA.

Von Mises infatti viene considerato uno dei principali pensatori liberali e capostipite di una lunga schiera di seguaci tra cui il più vicino a noi è

Milton Friedman che divenne consigliere economico di Pinochet dopo l’assassinio Salvador Allende durante il colpo di Stato in Cile appoggiato dagli USA nelle persone di Nixon e Kissinger.

Pinochet fu giudicato responsabile di crimini contro l’umanità.

Friedrich von Hayek

Fece parte della scuola austriaca. Stiamo parlando della nuova avanguardia neoclassica. Von Hayek ritiene che lo Stato possa diventare un nemico dell’economia e della libera impresa. Per questo ritiene che lo Stato debba tenersene fuori.

Anche l’idea del reddito di base è un’invenzione della scuola austriaca.

Èd è una cosa che si accorda con il reddito sussistenza di Malthus.

Tenete presente che Malthus vive nella cultura agricola di fine ‘700 e Hayek è del 1899!

Secondo Hayek la giustizia sociale è già un primo ostacolo alle libertà personali perché essa prevede l’intervento dello Stato.

Hayek è contrario al concetto di democrazia e ritiene che lo stato sia un’entità inefficiente e corrotta.

Lo Stato dovrebbe esistere solo come difensore dei confini e garante delle libertà individuali a cominciare dalla tutela della proprietà privata.

L’azione della macchina pubblica, secondo Hayek, dovrebbe occuparsi solo della realizzazione e della manutenzione delle reti distributive e di scambio per lo sviluppo economico e dell’assistenza sociale, senza che questa possa in alcun modo intralciare il mercato.

All’opposto dell’ideologia liberista: Karl Marx e l’idea del comunismo

Questo signore invece è il famosissimo Karl Marx. Fu un filosofo di economia tedesco che molti credono russo, perché ne ha ispirato il modello socialista diventato comunismo in Russia.

Marx riprende da Adam Smith l’osservazione secondo cui il mezzo di creazione di valore sta nel lavoro stesso, quindi è il lavoratore.

Egli considera l’economia come la principale sovrastruttura che influenza sia la politica che la cultura e tutte le attività della società umana.

Secondo Marx è in atto una continua lotta di classe in costante mutamento: liberi-schiavi; patrizi-plebei; oppressori-oppressi.

All’epoca di Marx vige una società in cui il lavoratore vive in condizioni di assoluta precarietà, mancanza di diritti ed in condizioni di insalubrità, oltre che con salari bassi che lo mantengono costantemente in povertà.

Ciò di cui si accorge è l’assoluta mancanza di consapevolezza di questo nelle masse operaie dell’epoca.

L’assoluta innovazione dunque proposta da Marx è che le classi più povere e più sfruttate potranno ribaltare i piani sociali una volta che prenderanno coscienza della loro forza e daranno vita ad una rivoluzione di classe.

Un’idea assolutamente fuori da qualsiasi canone della sua epoca.

Marx auspica il superamento della divisone in classi e caste.

Questo è ciò che vede nel comunismo.

Secondo lui la via principale per ristabilire l’uguaglianza e conservarla è la creazione di un partito dei lavoratori che ne sappia conquistare e difendere i diritti.

John Maynard Keynes, contro l’ideologia liberista c’è solo il potere dello Stato

Keynes, è tra i primi a uscire dalla logica neoclassica di derivazione agricola e dello sfruttamento. Capisce per primo che chi lavora deve essere pagato meglio perché poi diventerà un consumatore.

Ma questa non sarà l’unica vera innovazione di Keynes.

Oltre ad essere considerato il padre della macro economia, i suoi studi diedero vita ad una scuola economica in netta contrapposizione alla teoria economica neoclassica.

Secondo Keynes è necessario che lo stato intervenga nell’economia per mantenere il livello di piena occupazione e di conseguenza l’ideale domanda aggregata, ovvero la costante capacità di assorbimento di beni e servizi prodotti dal sistema capitalista. Questo principio si esprime con il termine di economia mista.

La ricostruzione dell’America post ’29

Si contrappone frontalmente alla scuola austriaca e le sue teorie trovano la massima applicazione nel primo dopo guerra. È lui infatti l’ispiratore del new deal di Roosvelt per la ricostruzione dell’economia americana dopo il crollo del ‘29.

A lui si ispireranno anche gli alti dirigenti italiani che daranno vita al miracolo del boom economico italiano.

Keynes crede che un corretto rapporto tra le economie debba reggersi sulla fluttuazione naturale dei cambi e non su cambi fissi tra valute (vedi il fallimento dell’argentina e il crollo economico dei piigs in europa) o con l’oro.

Il motivo è che se le valute sono agganciate a monete più forti, gli investimenti in quelle economie dipendono dallo stato proprietario della valuta dominante, ma se questo non fa investimenti, creerà povertà e disuguaglianze nelle economie subalterne. keynes crede che il ruolo di regolatore delle disuguaglianze e di investitore nel futuro spetti allo stato.

Esempi pratici di applicazione del keynesismo in Italia

Esempi di keynesismo applicato in Italia li abbiamo avuti durante la ricostruzione post bellica e negli anni del boom economico italiano.

Nella prima fase abbiamo avuto Beneduce e Menichella artefici della costruzione del grande patrimonio delle partecipazioni statali che salvarono numerose imprese italiane e tutto il sistema bancario nazionale.

Furono autori anche e della separazione bancaria attraverso cui le imprese e le famiglie italiane daranno il via alla grande impresa manifatturiera e ai consumi che produrranno il boom degli anni 50 e 60, risultato pratico dell’economia mista.

Con Beneduce e Menichella abbiamo la creazione dell’IRI.

Enrico Mattei e Adriano Olivetti

Enrico Mattei, disubbidendo agli ordini del governo, invece di smantellare l’ENI, la trasforma in una delle principali compagnie petrolifere del mondo. Con l’ENI, l’Italia può avere tutta l’energia che le occorre per diventare la quinta economia del pianeta, stabilendo rapporti paritetici con gli esportatori di petrolio che escono dalla condizione di schiavitù che subivano dalle 7 sorelle.

In questo periodo si sviluppa il modello Olivetti che, oltre ad esse esempio di creatività e avanguardia nella ricerca e nello sviluppo del primo computer, diventa anche un modello di socialismo applicato alla fabbrica con la riduzione dell’orario di lavoro e l’introduzione di benefit per i lavoratori.

L’ideologia liberista verso i giorni nostri

Milton Friedman e la scuola di Chicago

Nella terza ed ultima parte ci occuperemo di come l’ideologia liberista si sia impossessata prima estremo-occidentale e poi dell’economia italiana.

