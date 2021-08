I Talebani “Inclusivi” danno fuoco ad una donna percü cucina male, ed altre amenitä asiatiche

Il governo inclusivo e tollerante talebano in Afganistan, ha iniziato ad applicare la propria politica di rispetto delle donne. Secondo quanto riportato dal NY Post e dal Telegraph nel nord del paese i talebani avrebbero iniziato una dura repressione del paese, concentrandosi sulle donne. Una ragazza accusata di aver cucinato male è stata bruciata viva dai militanti. Il giudice donna Najla Ayoubi, nota per la propria attività in difesa dei diritti delle donne, è stata costretta a fuggire per salvare l propria vita.

Former Afghan judge Najla Ayoubi says she had to "flee" for her life from the Taliban after speaking in favour of women and women's rights.

She says she's spoken to hundreds of her fellow activists in Afghanistan and many of them are "in hiding".https://t.co/L3t5CE65aD pic.twitter.com/btj45ANiDm

— Sky News (@SkyNews) August 20, 2021