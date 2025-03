I posti di lavoro nello sviluppo software negli Stati Uniti sono in calo. La AI colpisce ancora

L’impennata di assunzioni nel settore tecnologico negli Stati Uniti nel 2021 e nel 2022 ha rappresentato una delle più aggressive raccolte di talenti nella storia del settore, per poi essere seguita da diffusi licenziamenti e blocchi delle assunzioni a causa dei venti contrari all’economia e delle correzioni post-pandemia che hanno colpito il settore.

Questo drammatico cambiamento ha ridisegnato il mercato del lavoro dello sviluppo software, lasciando sia le aziende che gli sviluppatori a navigare in un nuovo panorama di crescita cauta e assunzioni strategiche.

Questo grafico mostra la variazione percentuale degli annunci di lavoro per lo sviluppo di software su Indeed negli Stati Uniti dal 1° febbraio 2020 al 28 febbraio 2025.

I dati provengono da Indeed tramite la Federal Reserve e sono aggiornati a marzo 2025. I dati sono destagionalizzati.

Il boom delle assunzioni di sviluppatori software negli Stati Uniti è finito

Andamento degli annunci di lavoro per lo sviluppo di software negli Stati Uniti (variazione percentuale)

2020-02-01 0%

2020-05-01 -30.25%

2020-08-01 -30.70%

2020-11-01 -19.55%

2021-02-01 -1.33%

2021-05-01 26.10%

2021-08-01 51.31%

2021-11-01 92.90%

2022-02-01 123.28%

2022-05-01 122.18%

2022-08-01 93.37%

Entrare nel settore tecnologico come sviluppatore di software nel 2025 non sarà più facile come prima: gli annunci di lavoro sono ai minimi degli ultimi cinque anni, con un calo di oltre il 33% rispetto ai livelli del 2020.

Gli annunci di lavoro per lo sviluppo di software sono aumentati nel 2021 e nel 2022 grazie alla rapida espansione delle aziende tecnologiche, alimentata dalla ripresa economica e dall’aumento dei finanziamenti alle startup.

Tuttavia, le assunzioni sono rallentate drasticamente nel 2023, quando l’incertezza economica, i licenziamenti diffusi e la riduzione degli investimenti in capitale di rischio hanno colpito il settore.

Tra gli altri fattori alla base del calo dei posti di lavoro degli sviluppatori di software vi sono l’adozione diffusa di strumenti di sviluppo software basati sull’intelligenza artificiale che migliorano la produttività e lo spostamento dell’attenzione delle aziende tecnologiche verso l’efficienza piuttosto che verso l’espansione.

Nonostante il calo generale degli annunci di lavoro per lo sviluppo di software, negli ultimi anni i principali poli tecnologici come la Baia di San Francisco e New York hanno continuato a registrare una crescita netta dei posti di lavoro nel settore tecnologico, compresi i ruoli di sviluppatore. Forse la crisi nella programmazione può essere superata, e comunque anche la AI necessita di programmatori.