I fregnacciari: i previsori della Commissione Europea non hanno azzeccato una previsione in 14 anni.

La Verità, l’ottimo giornale di Belpietro, insieme a Dagospia, ci forniscono un grafico semplice ed essenziale per spiegarvi una banale verità: I previsori della Comunità Europea non azeccano mai, neanche volendo.

Negli ultimi 14 anni hanno sbagliato le previsioni sempre. Coloro che ci fanno la predica un giorno si, e l’altro pure, appoggiati da schiere sempre fitte di approfittatori nostrani che guardano “Al proprio particulare” e non alla propria comunità, non hanno azzeccato una previsione, anzi in alcuni casi le hanno sbagliate anche in modo clamoroso. La presunzione di prevedere il futuro non è una scienza, ma solo una pratica o da cialtroni indovini o da politici, iù o meno visionari, e la questione deve essere riportata al piano del confronto politico europeo prima che vada troppo oltre e distrugga quel poco di positivo che è stato creato come costruzione europea.

Eccovi il grafico.



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐