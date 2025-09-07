Hawaii, stato di emergenza per l’uragano Kiko: venti a 225 km/h ma la traiettoria devia

Il governatore ad interim delle Hawaii ha dichiarato lo stato di emergenza in tutto lo Stato mentre l’uragano Kiko continua a imperversare sulle isole come un forte uragano tropicale.

Sabato mattina Kiko era ancora di categoria 4, situato a poco più di 1500 lm a est di Hilo, con venti che raggiungevano i 140 mph, secondo il National Hurricane Center. Ricordiamo che gli uragani vanno da categoria 1 a 5, per cui 4 è una manifestazione estremamente forte e distruttiva.

I meteorologi sono ancora fiduciosi che la tempesta si possa indebolire notevolmente quando si avvicinerà alle isole all’inizio della prossima settimana ed entrerà nelle acque più fredde dell’Oceano Pacifico, ma potrebbe comunque rimanere una potente tempesta tropicale con il potenziale di causare forti piogge e onde grandi e pericolose.

Le previsioni attuali indicano che la tempesta passerà probabilmente a nord delle isole martedì e che le probabilità di un impatto diretto sulla terraferma sono molto basse. Tuttavia, si prevede che già da domenica grandi onde inizieranno a colpire la Grande Isola.

“Queste onde si intensificheranno gradualmente e si prevede che raggiungeranno il picco lungo le coste orientali delle isole Hawaii tra la tarda serata di lunedì e la metà della settimana, con il rischio di produrre onde e correnti di ritorno potenzialmente letali”, ha scritto il NHC nel suo aggiornamento tropicale di sabato mattina.

Inoltre, se Kiko passerà abbastanza vicino, le isole potrebbero essere colpite da piogge torrentizie, che potrebbero causare anche dei dissesti in isole di origine vulcanica.

Il governatore ad interim delle Hawaii Sylvia Luke afferma che lo Stato non vuole correre rischi e invita i residenti a monitorare le previsioni. La dichiarazione di emergenza di Luke mobilita le agenzie statali e la Guardia Nazionale delle Hawaii.

Per garantire la sicurezza e la preparazione delle nostre comunità, lo Stato e le contee saranno pronti a mobilitare risorse per rimuovere i detriti, mettere in sicurezza le infrastrutture e rispondere rapidamente a qualsiasi possibile danno causato dalla tempesta”, ha affermato Luke.

L’uragano Kiko inizierà a indebolirsi domenica

L’uragano Kiko oscilla tra la categoria 3 e 4 da giovedì, alimentato dalle acque calde dell’Oceano Pacifico tropicale.

Il NHC afferma che Kiko rimarrà probabilmente un uragano di grande intensità per tutto il fine settimana. Successivamente, però, la tempesta troverà condizioni molto meno favorevoli alla sua sopravvivenza e inizierà a perdere forza.

I satelliti stimano che le temperature della superficie del mare tra la posizione attuale dell’uragano e la Grande Isola delle Hawaii siano intorno ai 24 °C, ovvero diversi gradi in meno rispetto a quanto normalmente necessario per il rafforzamento di un ciclone. Inoltre, Kiko sta per incontrare venti più ostili negli strati superiori dell’atmosfera e aria più secca, che insieme contribuiranno a indebolirlo ulteriormente.

Le previsioni attuali indicano che Kiko scenderà a una forza minima da uragano entro lunedì sera, per poi essere probabilmente declassato a tempesta tropicale entro martedì mattina, quando raggiungerà il punto di massima vicinanza alle isole.