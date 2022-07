Hanno sparato all’ex primo ministro giapponese Shinzo Abe. Non è cosciente. Arrestato attentatore

Il terrorismo arriva sino in Giappone. L’ex primo ministro Shinzo Abe è stato vittima di un attentato in cui un uomo di 41 anni gli ha sparato due colpi di pistola, mentre il politico teneva un discorso per strada nella città di Nara in preparazione alle prossime elezioni per la Camera Alta giapponese. Abe è stato portato via in arresto cardiovascolare e pare che non abbia ancora ripreso conoscenza. Un deputato locale del suo partito ha detto che è stato colpito al petto sul lato sinistro. L’attentatore è stato subito arrestato. Ecco un video con tutta la scena.

Abe, figura conosciutissima e primo ministro per due volte, l’ultima dal 2012 al 2020, è un leader del partito liberaldemocratico di governo e noto per la sua “Abenomics” una politica di sviluppo basata su fori investimenti pubblici finanziati a debito. Abe ha 67 anni.

Il Giappone ha purtroppo una certa tradizione di terrorismo interno, ma non c’è nessuna notizia ancora sulle motivazioni che avrebbero spinto l’attentatore a compiere il suo gesto. Sicuramente si è trattato di un attentato predeterminato a lungo, in quanto l’attentatore si è costruito la pistola, costituita da due canne di ferro lisce avvolte in nastro adesivo nero, anche perché in Giappone pochi possiedono armi da fuoco. Il Paese, per quanto percorso da tensioni sociali a causa del covid e della crisi economica, ha sinora dimostrato una tenuta sociale invidiabile da ogni altro paese occidentale.

Il primo ministro Kishida ha interrotto le sue attività e si è recato a Nara e sono iniziate le visite dei politici all’ufficio dell’ex primo ministro.



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐