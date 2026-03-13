GPS Spoofing: quando la guerra elettronica mette “fuori rotta” l’economia civile

Nel mondo iper-connesso di oggi, siamo abituati a pensare al GPS come a un’entità celeste, infallibile e onnipresente. Eppure, quanto sta accadendo nei cieli del Medio Oriente ci ricorda che il Global Positioning System non è solo uno strumento per non perdersi cercando una pizzeria, ma una tecnologia militare prestata ai civili che può essere manipolata, distorta e, in ultima istanza, “dirottata”.

Non solo jamming: l’arte dell’inganno digitale

Mentre il jamming si limita a oscurare il segnale (il classico “disturbo” che rende il ricevitore cieco), lo spoofing è un’operazione molto più raffinata e, per certi versi, diabolica. Non si tratta di spegnere la luce, ma di convincere il vostro smartphone che vi trovate a cento chilometri di distanza da dove siete realmente.

Tecnicamente, lo spoofing consiste nell’invio di segnali a radiofrequenza che imitano quelli autentici dei satelliti GNSS, ma con un contenuto informativo falsificato. Poiché i segnali civili non possiedono una crittografia di autenticazione robusta, i ricevitori — dai comuni cellulari ai sofisticati sistemi di bordo degli aerei — “agganciano” il segnale più potente, ovvero quello del perturbatore terrestre, e ricalcolano la posizione su coordinate arbitrarie.

Gli effetti collaterali: se Tinder vi manda a Beirut

Israele ha ammesso l’uso di questa “interruzione GPS” come misura difensiva per mandare fuori bersaglio droni e missili a guida satellitare, che molto spesso utilizzano sistemi civili a basso costo sensibili a questo tipo di trucco e non i sistemi militari che richiedono conferme e controlli. Tuttavia, le onde radio non rispettano i confini politici, e le conseguenze sull’economia civile e sulla vita quotidiana sono notevoli:

Aviazione Civile: È il settore più a rischio. I piloti di linea si trovano improvvisamente con allarmi di prossimità al suolo che impazziscono o sistemi che indicano la presenza dell’aereo sull’aeroporto di Beirut mentre sono ancora in fase di crociera su Haifa. Al momento si vola “alla vecchia maniera”, monitorando i sistemi inerziali, ma il rischio di errore umano aumenta.

Logistica e Food Delivery: In città come Amman, ordinare una pizza è diventato un esercizio di stile. Le app di delivery mostrano il fattorino a dodici ore di distanza, magari localizzato a Il Cairo, rendendo impossibile la stima dei tempi e la gestione degli ordini.

Social e Dating App: Anche il "mercato dei sentimenti" subisce colpi bassi. Utenti libanesi si trovano accoppiati a profili israeliani che risultano "vicini" (6 km) solo perché i rispettivi GPS sono stati tutti "teletrasportati" virtualmente nello stesso scalo aeroportuale.

Micro-droni: Chi utilizza piccoli droni per riprese video rischia di vederli schiantare: il software di bordo, credendo di essere altrove, tenta manovre di correzione improvvise che portano alla perdita del velivolo.

Il ritorno all’analogico: una lezione per l’Occidente?

Un dato interessante, quasi ironico nella sua semplicità, è il boom di vendite di mappe cartacee in Israele. Le cartolerie sono state letteralmente prese d’assalto, con le stamperie incapaci di soddisfare la domanda.

Questo fenomeno ci pone di fronte a un interrogativo di natura squisitamente economica e strategica: quanto è resiliente un sistema Paese totalmente dipendente da un segnale satellitare non protetto? Se una difesa locale può generare un tale caos transfrontaliero, cosa accadrebbe in caso di un conflitto elettronico su scala globale?

Il quadro normativo: un buco nell’etere

L’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU) si trova in una posizione ambigua. Da un lato, il disturbo delle frequenze aeronautiche è vietato; dall’altro, le clausole di sicurezza nazionale permettono agli Stati di fare quasi tutto ciò che ritengono necessario per la difesa. Il risultato è una “terra di nessuno” digitale dove la sicurezza della navigazione civile viene sacrificata sull’altare della necessità militare.

In conclusione, lo spoofing in corso nel Levante è un esperimento a cielo aperto. Ci insegna che la nostra infrastruttura digitale è molto più fragile di quanto il marketing della Silicon Valley voglia farci credere. Forse, tenere una mappa di carta nel cruscotto dell’auto non è poi un’idea così reazionaria.