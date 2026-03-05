Gli Stati Uniti esentano a tempo indeterminato le raffinerie tedesche ex-Rosneft dalle sanzioni: il pragmatismo vince sulla geopolitica

L’amministrazione statunitense ha deciso di esentare a tempo indeterminato dalle sanzioni le unità tedesche del colosso petrolifero russo Rosneft PJSC. Una mossa pragmatica, accelerata dall’amministrazione Trump per scongiurare potenziali carenze di carburante, mentre il conflitto in Medio Oriente continua a destare forti preoccupazioni per le catene di approvvigionamento globali.

Secondo quanto riportato dal Ministro dell’Economia tedesco Katherina Reiche, Washington ha emesso una “Letter of Comfort” ufficiale. Questo documento riconosce che Rosneft Deutschland e RN Refining & Marketing, entrambe sotto amministrazione fiduciaria federale tedesca dal 2022, sono state completamente separate dalla società madre russa. Lo status a tempo indeterminato va a sostituire una precedente deroga temporanea, la cui scadenza era fissata per il 29 aprile 2026.

Senza questa deroga degli Stati Uniti, le raffinerie avrebbero affrontato restrizioni commerciali severe e potenzialmente letali. Banche e assicurazioni si sarebbero ritirate per il timore di ricadere sotto la scure delle sanzioni americane per aver servito una società di proprietà russa. L’esenzione garantisce invece che i pagamenti, le assicurazioni e le attività di manutenzione possano proseguire senza intoppi, permettendo all’amministrazione fiduciaria tedesca di mantenere operativi gli impianti.

L’importanza strategica della raffineria PCK Schwedt

La decisione salva di fatto l’operatività di importanti impianti tedeschi, tra cui le quote negli stabilimenti MiRo e Bayernoil, ma soprattutto la gigantesca raffineria PCK Schwedt.

Ecco i numeri che rendono questo impianto vitale per l’economia teutonica:

Caratteristica Dettaglio Capacità di lavorazione (annua) 11,5 – 12 milioni di tonnellate Capacità di lavorazione (giornaliera) 230.000 – 236.000 barili Fabbisogno nazionale coperto ~12% del totale tedesco Fornitura regionale 90% del carburante per Berlino e Brandeburgo

Il contesto: la crisi in Medio Oriente e il paradosso energetico

L’Europa si trova ad affrontare rischi economici e di sicurezza significativi, dovuti a una forte escalation nel conflitto in Medio Oriente. La situazione attuale presenta un quadro macroeconomico complesso:

I futures sul gas naturale europeo hanno subito un’impennata di quasi il 60%, toccando un massimo annuale di circa 50 euro per megawattora.

L’Iran ha bloccato lo Stretto di Hormuz, snodo cruciale per l’energia globale e, per ora, non ci sono stati tentativi di passare.

Attacchi con droni hanno colpito gli impianti GNL del Qatar, i più grandi al mondo, mettendoli fuori uso e aumentando il rischio di uno shock dell’offerta.

Paesi come Italia (circa 10%), Belgio e Polonia risultano particolarmente esposti alla crisi, a causa della loro dipendenza dal gas naturale liquefatto qatariota. Bisogna dire che le navi per l’Europa sono già in mare e stanno circumnavigando l’Africa, per cui i problemi si sentiranno ad Aprile.

Almeno la lavorazione del petrolio non subirà grossi scossoni con la chiusura delle raffinerie nel Golfo, ma resta un problema pratico non di poco conto: trovare la materia prima da lavorare. Con lo Stretto di Hormuz chiuso e il Medio Oriente in fiamme, il mercato dovrà necessariamente riorganizzarsi. Ora la Russia, seppur formalmente sanzionata, tornerà a essere un fornitore silenziosamente accettabile per far girare le economie europee? Si riattiverà l’oleodotto Druzbha?