Il Giappone non ha solo problemi di carattere finanziario, come abbiamo detto ieri, ma anche il surplus commerciale inizia a mandare dei segnali negativi.

Il deficit commerciale del Giappone è diminuito significativamente a 115,85 miliardi di JPY nell’aprile 2025 rispetto ai 504,69 miliardi di JPY dello stesso mese dell’anno precedente, anche se ha disatteso le aspettative del mercato per un surplus di 227,1 miliardi di JPY. ecco il relativo grafico, sempre da Tradingeconomics.

Le esportazioni sono aumentate del 2% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 9.157,16 miliardi di JPY, segnando il settimo mese consecutivo di crescita, anche se al ritmo più lento legato all’incremento, anche se per ora contenuto, dei dazi statunitensi.

Ecco il relativo grafico:

Inoltre, le esportazioni verso la Cina, l’UE e la Russia sono diminuite rispettivamente dello 0,6%, del 5,2% e del 3,0%. Al contrario, le esportazioni verso i Paesi ASEAN sono aumentate dell’1,9%. Le spedizioni verso gli Stati Uniti sono diminuite dell’1,8%, il primo calo in quattro mesi, a causa del calo dell’export di auto e acciaio, prodotti colpiti duramente dai dazi di Trump, al 25%, e navi, che in un mento di incertezza non vengono vendute.

Ecco il relativo grafico:

Le importazioni sono scese del 2% a 9.273,00 miliardi di yen, invertendo l’aumento dell’1,8% registrato a marzo e segnando il secondo calo mensile di quest’anno. Tuttavia, il calo è stato più contenuto rispetto alle previsioni del 4,5%, grazie alle misure adottate da Tokyo proteggere la domanda interna dall’aumento delle barriere commerciali, tra cui i sussidi per il carburante e la copertura parziale delle bollette dell’elettricità.

Il Giappone, come abbiamo detto più di una volta, gode di una sua specificità: gli investimenti effettuati in passato all’estero gli garantiscono flussi finanziari tali da incrementare l’afflusso finanziario rispetto ai semplici saldi commerciali. Questo fattore è molto importante quando, come nel caso attuale, la parte finanziaria è incerta e ballerina, come è successo proprio engli ultimi giorni.

In realtà il problema del Giappone è profondo, molto più di quanto appaia: il debito sarebbe gestibile benissimo, se la BoJ tornasse a una politica, magar un po’ meno restrittiva, di controllo dei tassi d’interesse come faceva durante la Abenomics. Il problema del Giappone è nella demografia negativa, che comprime i consumi interni, ma anche mette dei dubbi sulla continuità del paese in senso stretto. Se finiscono i giapponesi, che senso ha tutto questo?