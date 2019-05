Germania, e anche quest’anno il suo limite del surplus commerciale verrà rispettato l’anno prossimo…

Sebbene in calo rispetto ai 3 anni antecedenti, il saldo delle partite correnti (differenza export-import beni e servizi) della Germania chiude il 2018 con un surplus del 7.3% in base al pil.

Quindi la Germania è per l’ottavo anno consecutivo supera la soglia europea six pack (max 6%) del rapporto partite correnti-pil.

Con l’accumulare enormi surplus commerciali oltre il dovuto, si rischia di provocare ondate deflattive verso i Paesi dell’Eurozona, perchè questi saranno, ma già solo sono, costretti a svalutazioni interne a colpi di “riforme” per recuperare i gap di competitività estera.

Altro che: “i populisti minano la stabilità europea”, è proprio la Germania che accumulando surplus commerciali, polarizza ancora di più commercialmente l’Europa, aumentando distorsioni economiche con i Paesi del sud dell’Eurozona e non solo.

In una prospettiva di calo del commercio globale, continuare a puntare solo sull’export, risulterà un modello insostenibile sia per la Germania che l’Europa stessa.

L’Italia, con tante critiche dall’Europa, intanto con la sua manovra economica in vigore da quest’anno è appena uscita dalla recessione.



