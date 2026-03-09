Germania: crollo a doppia cifra per gli ordini industriali a inizio 2026. Il modello di Berlino scricchiola ancora

L’anno 2026 inizia con una doccia fredda, o per meglio dire gelata, per la manifattura tedesca. La celebre locomotiva d’Europa sembra aver perso improvvisamente aderenza sui binari dell’economia globale. Gli ordini alle fabbriche in Germania sono crollati dell’11,1% su base mensile a gennaio, un dato drammaticamente peggiore rispetto alle più fosche aspettative del mercato, che stimavano un calo contenuto al 4,3%. Si tratta del primo segno negativo dall’agosto precedente e del tonfo più pesante registrato negli ultimi due anni.

Ecco un grafico su orizzonte annuo da Tradingeconomics:

Per capire il crollo possiamo vedere questo calo su un’ottica triennale, sempre da Tradingeconomics:

Questo tracollo interrompe bruscamente una serie positiva di quattro mesi, che era stata peraltro “drogata” da maxi-commesse statali destinate principalmente agli armamenti e alle infrastrutture. Quando l’intervento pubblico straordinario si ritrae, la nuda realtà del mercato emerge con spietata chiarezza. Questo crollo, quasi ai massimi dell’ultimo triennio, rappresenta un pessimo segnale per l’intero 2026.

Analizzando i dati nel dettaglio, scopriamo che la frenata è ampia, anche se alcune dinamiche statistiche amplificano il fenomeno. La flessione è stata in gran parte guidata da un vero e proprio tuffo del 39,4% nei prodotti metalmeccanici, un rimbalzo negativo inevitabile a causa della base di confronto altissima creata dai maxi-ordini del mese precedente. Tuttavia, la debolezza strutturale della domanda si fa sentire pesantemente su tutta la filiera.

Ecco una sintesi delle variazioni per settore d’attività:

Settore Industriale Variazione (Gennaio 2026 vs Dicembre 2025) Prodotti metalmeccanici -39,4% Metalli di base -15,1% Macchinari e attrezzature -13,5% Industria automobilistica +10,4% Aerospazio, navi, treni e mezzi militari +9,2%

Come si evince chiaramente dalla tabella, l’automotive e il comparto dei trasporti pesanti mostrano una sorprendente resilienza , ma questo limitato ottimismo non basta a salvare il bilancio complessivo. Suddividendo per categorie economiche principali, i beni strumentali sono crollati del 14,1% e i beni intermedi del 7,9%, mentre i beni di consumo hanno registrato un timido e quasi irrilevante +0,1%. Appare evidente che la meccanica tedesca sia in grave difficoltà.

La crisi colpisce su più fronti, rivelandosi un chiaro campanello d’allarme per un sistema economico di stampo mercantilista che ha sempre puntato tutto sull’export, sacrificando troppo spesso la domanda interna sull’altare del rigore di bilancio. I numeri, in questo senso, sono inequivocabili:

La domanda interna è precipitata del 16,2%.

Gli ordini esteri si sono contratti del 7,1%.

Il mercato dell’area euro e quello extra-euro hanno segnato rispettivamente un -7,3% e un -7,1%.

Escludendo dal calcolo le grandi commesse, il calo degli ordini si attesterebbe a un più rassicurante -0,4% , ma la verità fattuale è che l’intero comparto industriale sta faticando enormemente. Oltre ai nuovi ordinativi, anche la produzione effettiva ha subito una contrazione dello 0,5% a gennaio, smentendo gli economisti che prevedevano una crescita dell’1,0%, e facendo seguito al doloroso -1,0% incassato a dicembre.

Il Ministero dell’Economia tedesco non nasconde un certo nervosismo e punta il dito contro i fattori geopolitici, in particolare le tensioni derivanti dall’attuale guerra in Iran. A causa dell’impennata dei prezzi del gas e del petrolio sui mercati mondiali, con il greggio tornato prepotentemente a superare la fatidica soglia dei 100 dollari al barile all’inizio della settimana, il rischio di una forte battuta d’arresto per la sperata ripresa industriale è aumentato in modo sensibile.

Tuttavia, dare la colpa esclusivamente agli shock esogeni rischia di essere un alibi troppo comodo. Un approccio macroeconomico attento alla spesa pubblica suggerirebbe che la Germania sta pagando il conto salato di una miopia fiscale che ha reso l’economia estremamente vulnerabile agli shock dei costi energetici. Quando l’energia costa cara e lo Stato esita a sostenere la domanda aggregata in modo strutturale, il modello “export-led” si inceppa. Sebbene il dato trimestrale smussato (novembre 2025 – gennaio 2026) mostri ancora un progresso del 7,4% rispetto ai tre mesi precedenti, la direzione intrapresa a inizio anno lascia presagire un 2026 in ripida, e faticosissima, salita.