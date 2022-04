Gasolio negli USA: prezzo sempre più alle stelle! L’inflazione esplode

posted by Giuseppina Perlasca

I prezzi del diesel, linfa vitale dell’industria, hanno raggiunto all’ingrosso, sul mercato USA, i 5,16 dollari al gallone , 1 dollaro in più rispetto alla benzina.

“Mentre i prezzi della benzina ottengono gran parte dell’attenzione, il gasolio, che in generale è il carburante che muove l’economia, ha superato silenziosamente il suo record recente poiché le scorte di distillati, che includono diesel e carburante per jet, sono crollate al livello più basso degli ultimi anni”, i media hanno citato Patrick De Haan, capo dell’analisi petrolifera di GasBuddy, come dicendo.

De Haan ha avvertito che se le scorte di distillati statunitensi scenderanno molto ulteriormente, di cinque milioni di barili, saranno inferiori rispetto a qualsiasi altro momento degli ultimi due decenni.

Nella prima metà di marzo, i prezzi di diesel e benzina hanno iniziato a salire a livelli record a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina e delle successive sanzioni, insieme alla ripresa economica post-pandemia che ha portato a un continuo aumento della domanda.

La perdita di capacità di raffinazione renderà la crisi del diesel la più dolorosa per il nord-est degli Stati Uniti e non vi è alcuna indicazione di una tregua nel prossimo futuro, con GasBuddy che prevede che i prezzi del diesel rimarranno elevati e continueranno a superare i prezzi della benzina.

I prezzi record del diesel continuano a far salire il costo dei beni di consumo, che devono essere tutti trasportati da un’industria di autotrasporti alimentata da motori diesel.

Ora si teme che un effetto a catena potrebbe vedere i prezzi del gasolio negli Stati Uniti superare i $ 6 per gallone poiché la Russia interrompe le forniture di gas naturale a Polonia e Bulgaria. Ciò potrebbe potenzialmente costringere l’Europa a passare ad altri combustibili, come il diesel, per colmare le lacune. Inoltre gli USA hanno interrotto l’importazione di gasolio dalla Russia, che aiutava a controllare il prezzo.

Anche le esportazioni di diesel in Europa dal Medio Oriente stanno aumentando vertiginosamente, riferisce Bloomberg, con la guerra Russia-Ucraina che ha spinto i prezzi in modo significativo.

“Ho iniziato a usare il termine “crisi” del gasolio, ha detto alla CNBC Tom Kloza, capo della ricerca energetica globale presso l’OPIS. “È chiaramente una crisi che sta accadendo davanti ai nostri occhi. Non escluderei linee, carenze o $ 6 [prezzo] in luoghi oltre la California. Non direi che è ancora una carenza. Europa, penso che siano diretti verso una carenza”, ha detto.

Con questi prezzi del gasolio tutta l’industria dei trasporti USA vedrà esplodere i costi e quindi tutto ciò che viaggia su ruote costerà più caro. Una esplosione inflattiva è quello che Biden teme di più



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐