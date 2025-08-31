Fuga clamorosa dal Messico: Il “re” del fentanil cinese scappa prima dell’estradizione negli USA

In un caso che ricorda l’evasione dalla prigione sotterranea del boss del cartello di Sinaloa “El Chapo” Guzmán, un cittadino cinese di alto profilo con nome in codice Chino — che secondo i pubblici ministeri avrebbe addestrato trafficanti di droga ispanici ad operare sul suolo statunitense e che è stato descritto come uno dei principali fornitori di fentanil e architetto finanziario sia del cartello di Sinaloa che di quello di Jalisco Nueva Generación — è fuggito dalla custodia messicana attraverso un buco nel muro mentre era agli arresti domiciliari. Secondo la presidente Claudia Sheinbaum, era sul punto di essere estradato negli Stati Uniti.

I documenti dell’accusa lo identificano come Zhi Dong Zhang, nato a Pechino nel 1987, e descrivono “Chino” come alto circa un metro e settanta e del peso di 79 kg. Ha fatto da ponte tra le ali cinese e messicana delle reti di fentanil dei cartelli e, cosa significativa, è sospettato di aver agito come raro operatore tra i due più grandi gruppi rivali di trafficanti del Messico, i cartelli di Sinaloa e Jalisco Nueva Generación.

A dimostrazione della portata finanziaria che sottolinea quanto riferito dagli esperti di sicurezza nazionale a The Bureau , ovvero che le reti cinesi esercitano un’influenza significativa sui cartelli controllando sia il riciclaggio di denaro che la fornitura di precursori chimici, Zhang era legato a “circa 150 società e circa 170 conti bancari”, secondo le indagini statunitensi.

Zhang, noto anche come “Fratello Wang” e “Pancho”, è accusato nel Distretto Settentrionale della Georgia di una serie di reati finanziari e legati al narcotraffico, tra cui cospirazione per l’importazione di cocaina e fentanil, cospirazione per la distribuzione di stupefacenti, cospirazione per il riciclaggio di denaro e transazioni monetarie che incidono sul commercio interstatale ed estero. La mozione di detenzione di 30 pagine presentata dal governo l’11 luglio 2025 descrive il suo presunto ruolo di comando in una rete transnazionale che si estende tra Messico, Stati Uniti e Cina, una mozione presentata poche settimane prima che il Messico estradasse 26 prigionieri del cartello il 12 agosto.

Nelle prime ore dell’11 luglio, Zhang avrebbe eluso i membri della Guardia Nazionale di guardia fuori dalla sua residenza e sarebbe fuggito attraverso un tunnel che collega la sua casa nel quartiere di Lomas de Padierna a una proprietà vicina. Secondo quanto riportato, tre persone esterne lo avrebbero aiutato a fuggire, una manovra che è stata subito paragonata alla fuga di El Chapo dalla prigione di Altiplano nel 2015.

Sheinbaum ha confermato tre settimane fa che Zhang era “in procinto di essere estradato negli Stati Uniti” quando è fuggito, un’ammissione insolitamente franca della posta in gioco diplomatica.

Zhang è stato arrestato in un quartiere d’élite di Città del Messico nell’ottobre 2024 dalle forze federali che agivano su richiesta di estradizione degli Stati Uniti. Nonostante la gravità delle accuse, un giudice messicano gli ha permesso di sostituire la prigione con gli arresti domiciliari sorvegliati. L’ufficio del procuratore generale sta ora indagando sulle guardie e sui funzionari giudiziari incaricati di proteggerlo, ha detto Sheinbaum, ma intanto lui è scappato.

El Universal ha riferito che la società responsabile dell’installazione del braccialetto elettronico da cui Zhang si è liberato non era certificata per fornire tale sicurezza e che la sua fuga portava i segni distintivi della corruzione e della collusione.

I media messicani hanno riferito che Zhang sarebbe responsabile del traffico di oltre 1.000 chilogrammi di cocaina, 1.800 chilogrammi di fentanil e oltre 600 chilogrammi di metanfetamina, generando un profitto stimato di 150 milioni di dollari all’anno, con operazioni che si estendono agli Stati Uniti, all’America centrale e meridionale, all’Europa, alla Cina e al Giappone.

Secondo i documenti presentati al tribunale statunitense, Zhang ha diretto la preparazione delle spedizioni di cocaina e fentanil in Messico, ha organizzato il contrabbando negli Stati Uniti tramite corrieri che utilizzavano veicoli e aerei e ha gestito la logistica una volta che la droga era arrivata a destinazione. Ha anche supervisionato le operazioni di intermediazione di denaro contante in “depositi segreti” sotterranei, dove i proventi del cartello venivano raccolti, contati e depositati nelle principali banche statunitensi, tra cui JPMorgan, Wells Fargo, Bank of America e Chase. Secondo i pubblici ministeri, i punti di distribuzione si estendevano dalla Georgia e dalla California all’Illinois, all’Ohio, al Texas, alla Carolina del Nord, a New York e al Michigan.

Secondo il racconto del governo, Zhang non solo fungeva da finanziere, ma anche da manager aziendale, orchestrando le reti di fornitura e riciclaggio di stupefacenti in più continenti, mentre dirigeva i suoi collaboratori ad Atlanta nell’addestramento di corrieri ispanici per effettuare depositi di contanti strutturati presso istituti finanziari statunitensi.

Un raid in un nascondiglio in California ha rivelato “circa 150 società e circa 170 conti bancari collegati all’organizzazione di Zhang attraverso registrazioni di bonifici bancari e informazioni di registrazione aziendale”, secondo quanto riportato nell’atto di accusa, che ha portato gli investigatori a “circa 20 milioni di dollari di proventi depositati in conti bancari controllati dall’organizzazione di Zhang nel 2020 e nel 2021”.

Grazie all’intercettazione di comunicazioni criptate su DingTalk, WeChat e Signal e alle ammissioni di un complice che ha collaborato con le autorità, gli investigatori hanno scoperto che Zhang fungeva da ponte fondamentale tra due rami della sua organizzazione: un’ala messicana responsabile della raccolta dei proventi della droga direttamente dai trafficanti e un’ala cinese incaricata di riciclare il denaro attraverso il contrabbando di contanti, depositi bancari e bonifici.

Le prove descrivono Zhang in un ruolo di comando e controllo, che collega i fornitori di fentanil nella Cina continentale alla rete logistica del cartello in Messico. Esperti di sicurezza nazionale statunitensi hanno separatamente avvertito che il settore chimico cinese, compresi gli operatori legati al Partito Comunista Cinese, è stato sovvenzionato per produrre ed esportare precursori chimici fondamentali per la produzione di fentanil, fornendo il contesto geopolitico alle attività di Zhang.

Esperti come l’ex investigatore della Divisione Operazioni Speciali della DEA Donald Im hanno dichiarato a The Bureau che gli operatori al livello di Zhang mantengono spesso legami significativi con il Partito Comunista Cinese, sia attraverso reti bancarie clandestine e di riciclaggio di denaro, sia attraverso l’accesso privilegiato alle forniture di precursori chimici regolamentati dallo Stato.

In un post non correlato pubblicato oggi, in risposta a un’indagine del New York Times sulle reti cinesi di interferenza elettorale a New York City, l’ex analista della CIA Peter Mattis ha affermato che il PCC “è a suo agio con la criminalità” e ha collegato le sue operazioni a casi di traffico di droga. “Abbiamo anche l’esportazione di precursori del fentanil da parte del PCC come questione di politica nazionale tramite rimborsi IVA”, ha scritto Mattis, citando indagini e testimonianze del Congresso degli Stati Uniti.

I nascondigli in California rivelano il denaro dei cartelli nelle banche statunitensi

Nel marzo 2021, gli investigatori hanno fatto irruzione nella residenza di un complice collaboratore a Rowland Heights, in California, scoprendo una sorprendente quantità di prove che hanno messo a nudo la spina dorsale finanziaria della rete di Zhang. All’interno, le autorità hanno trovato centinaia di documenti legati all’organizzazione di Zhang: cartelle contenenti nomi, pseudonimi, documenti d’identità, passaporti, registrazioni aziendali, documenti bancari, schede SIM e chiavi dell’ufficio postale. Molti di essi erano accompagnati da fotografie che gli investigatori hanno successivamente confermato appartenere ai soci di Zhang. Il nascondiglio ha rivelato almeno 25 conti utilizzati per riciclare i proventi del cartello, confermando l’indagine che ha tracciato il denaro della droga dai trafficanti messicani attraverso il braccio cinese di Zhang e fino al sistema bancario statunitense.

L’atto di accusa descrive in dettaglio l’impronta finanziaria di Zhang. Il 20 luglio 2020, 35.000 e 20.000 dollari sono stati depositati su conti JPMorgan Chase e 80.000 dollari su un conto Wells Fargo, tutti collegati alla società di copertura di Zhang, Mnemosyne International Trading, Inc. il 2-3 dicembre 2020, ulteriori depositi includevano 35.000 dollari presso la Bank of America, 65.000 dollari su un altro conto Chase e 50.000 dollari ciascuno su altri due conti Chase. I programmi federali di confisca elencano sequestri per oltre 431.000 dollari da un conto Citibank, 145.000 dollari dalla First Citizens Bank, 52.000 dollari dalla Wells Fargo e altre decine di migliaia di dollari dai conti della Bank of America e della Chase, tutti presunti proventi del traffico di stupefacenti.

Nell’agosto e nel settembre 2021, agendo su indicazione di Zhang, un complice collaboratore ha affittato altri cinque nascondigli e due veicoli in California – a Los Angeles, Rowland Heights, Diamond Bar, Alhambra e Monterey Park – per operazioni di traffico di droga e riciclaggio di denaro, addestrando in seguito un socio noto solo come “Willy” a gestirli.

I documenti del tribunale descrivono anche la sorveglianza di un’operazione avvenuta ad Atlanta nel luglio 2020, in cui 100.000 dollari in contanti del cartello sono stati consegnati a uno dei soci di Zhang, Jesus Miranda Cota. Le autorità hanno osservato Cota effettuare depositi strutturati: 35.000 dollari su un conto Chase, 80.000 dollari su un conto Wells Fargo e altri 20.000 dollari sul conto Chase.

Nel gennaio 2022, secondo gli investigatori, Zhang ha ampliato ulteriormente la sua attività. Mentre si trovava a Hermosillo, in Messico, ha reclutato un altro complice, “CC-2”, presentato da Willy. Nei messaggi intercettati, Zhang e CC-2 hanno discusso delle spedizioni ad Atlanta, tra cui una inizialmente fissata a 15 chilogrammi di cocaina e un chilogrammo di fentanil, successivamente modificata a 10 chilogrammi di cocaina e un chilogrammo di fentanil. In questi scambi criptati, Zhang ha utilizzato un linguaggio in codice, riferendosi al fentanil come “caffè” e alla cocaina come “cibo”.

Zhang è ora considerato un fuggitivo ad alta priorità dalla giustizia statunitense. Secondo quanto riferito, l’Interpol ha emesso una segnalazione rossa.