FREDRIGA: CRISI DI GOVERNO E LE BALLE SULL’AUMENTO IVA

Intervista a Massimiliano Fredriga su LA 7, nella quale il presidente della regione Friuli presenta le idee sue, e della Lega, sul tema della crisi di governo, per la quale i problemi sono legati agli eccessivi freni sulle scelte politiche della Lega. Quindi si entra sul tema dell’aumento dell’IVA, per il quale dire che le elezioni lo renderanno necessario è una colossale balla, confermata perfino da Piller, presente in sala.

Ringraziamo come sempre l’ottimo Inriverente, per l’appoggio tecnico.

https://www.youtube.com/watch?v=bnjbJz6-oC4