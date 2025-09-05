Francia: le meduse bloccano ancora le Centrali nulceari francesi

Per la seconda volta in tre settimane, uno sciame di meduse ha costretto alla chiusura di un reattore nucleare in Francia, in un altro curioso incidente in cui le meduse sono entrate nei filtri dei sistemi di raffreddamento dell’acqua.

La centrale nucleare di Paluel, in Normandia, nel nord della Francia, ha visto la sua produzione di elettricità quasi dimezzarsi di 2,4 gigawatt (GW) su una capacità totale di 5,2 GW, a causa della presenza di meduse che sono entrate nel sistema di filtraggio, ha detto giovedì l’operatore francese EDF, come riportato da Reuters .

Uno dei quattro reattori di Paluel è stato spento, mentre la produzione di energia di un altro reattore è stata ridotta per evitare ulteriori interruzioni dovute allo sciame di meduse.

L’incidente di oggi a Paluel è avvenuto poco più di tre settimane dopo che uno sciame di meduse ha intasato il sistema di raffreddamento della centrale nucleare di Gravelines, vicino a Dunkerque e Calais. Di conseguenza, quattro delle sei unità di una delle più grandi centrali nucleari francesi si sono spente automaticamente, mentre le restanti due unità erano già state spente per manutenzione programmata. Gravelines ha sei reattori, ciascuno con una capacità di 900 megawatt (MW).

All’epoca, l’EDF francese aveva dichiarato che “non vi era alcun impatto sulla sicurezza delle strutture, del personale o dell’ambiente”.

I reattori della centrale di Gravelines sono raffreddati da un canale collegato al Mare del Nord, dove le meduse pullulano vicino alla costa durante la stagione calda e le acque calde. Evidentemente i progettisti non hanno previsto che le meduse, o altri animali marini, potessero intasare l’accesso dell’acqua marina mall’impianto.

Negli ultimi anni, anche le ondate di calore e le acque troppo calde dei fiumi hanno interrotto la produzione di energia nucleare in Francia.

La produzione di energia nucleare in Francia rappresenta circa il 70% del suo mix energetico e, quando i suoi reattori sono pienamente operativi, il Paese è un esportatore netto di elettricità verso altri Paesi europei.