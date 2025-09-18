Francia: in mare il gioiello tecnologico Amiral Ronarc’h, la prima super-fregata FDI

La prima delle cinque fregate di nuova generazione della classe Amiral Ronarc’h, appartenente al programma FDI (Frégate de Défense et d’Intervention), ha ufficialmente lasciato il cantiere di Naval Group per iniziare la sua vita operativa. Questo è il primo passo per l’introduzione di una classe completamente nuova di mezzi navali che aiuteranno a modernizzare la a flotta con mezzi tecnologicamente superiori, pensati per le complesse sfide dei mari del XXI secolo.

Lanciata tecnicamente nel 2022 e dopo aver completato le prove in mare a partire dal 2024, la capoclasse Amiral Ronarc’h avrà come base il porto di Brest. Da ottobre inizierà il rigoroso processo di valutazione e accettazione da parte della Marine Nationale, prima di diventare pienamente operativa. A lei seguiranno le quattro navi gemelle: Amiral Louzeau, Amiral Castex, Amiral Nomy e Amiral Cabanier.

Un salto tecnologico per la guerra moderna

Il programma FDI, avviato nel 2017, rappresenta uno degli investimenti più significativi della difesa francese degli ultimi anni. L’obiettivo? Dotare la marina di fregate polivalenti da 4.500 tonnellate, capaci di operare in contesti ad alta intensità e di affrontare minacce multiple contemporaneamente.

Il vero punto di forza di queste navi, tuttavia, non risiede solo nella potenza di fuoco, ma nel loro “cervello” digitale. L’architettura informatica è stata progettata da zero per garantire una resilienza eccezionale contro le minacce informatiche, un aspetto ormai cruciale nel dominio militare. Le fregate FDI sono state concepite per:

Combattimento antiaereo

Lotta di superficie

Guerra antisommergibile

Proiezione di forze speciali in ambienti contesi

Queste navi non sono solo piattaforme di combattimento, ma veri e propri nodi di rete avanzati, in grado di gestire un’enorme quantità di dati in tempo reale.

I numeri della Amiral Ronarc’h

Per comprendere la portata del progetto, basta dare un’occhiata alle specifiche tecniche della nave capoclasse, che fungerà da standard per le successive e anche per le quattro unità già ordinate dalla Marina Ellenica, a riprova del successo del progetto anche sul mercato dell’export.

Caratteristica Dato Stazza 4.500 tonnellate Lunghezza 122 metri Larghezza 18 metri Equipaggio 125 persone (+ 28 passeggeri) Velocità massima 27 nodi (circa 50 km/h) Autonomia 45 giorni

Un dato spicca su tutti: l’autonomia di 45 giorni in mare, ben superiore ai 30 giorni tipici delle fregate convenzionali. Questa caratteristica conferisce alla classe Amiral Ronarc’h una capacità di proiezione strategica e di persistenza in aree operative lontane dalla madrepatria. Ricordiamo che la Francia ha ancora i Territori d’Oltremare nel Pacifico, Caraibi e in Sud America e questo necessita un’ottica diversa rispetto alla Marina Militare Italiana, ad esempio, che ha come obiettivo le operazionei nel “Mediterraneo allargato”.

L’armamento è, come prevedibile, di primo livello e comprende:

Missili anti-nave Exocet MM40 B3C

Missili superficie-aria Aster

Siluri MU90

Un cannonte Oto Melare 76/62 Super Rapido in torretta Stealth

in torretta Stealth Cannoni navali di ultima generazione

La nave è inoltre in grado di imbarcare un elicottero da 10 tonnellate e un drone (UAV) fino a 700 kg, ampliandone ulteriormente il raggio d’azione e le capacità di sorveglianza e intervento.

In sintesi, con la Amiral Ronarc’h, la Francia non mette in acqua solo una nave, ma un sistema d’arma integrato che ridefinisce gli standard per le flotte di medie dimensioni, combinando potenza, resistenza e intelligenza digitale. Un biglietto da visita non indifferente in un mondo sempre più instabile. Quattro fregate della stessa classe sono state ordinate dalla Grecia, a sottolineare il suo successo commerciale.

Domande e Risposte

1) Quali sono le caratteristiche che rendono la fregata Amiral Ronarc’h un progetto innovativo?

La Amiral Ronarc’h si distingue per la sua architettura digitale nativa, progettata per resistere ai cyber-attacchi, un campo di battaglia sempre più rilevante. La sua polivalenza le permette di affrontare minacce aeree, di superficie e sottomarine simultaneamente. Un altro elemento chiave è la sua autonomia estesa a 45 giorni, che le consente una maggiore persistenza in teatri operativi lontani, superando lo standard di 30 giorni. Infine, la sua stazza di 4.500 tonnellate la colloca in una categoria di fregate pesanti, capaci di imbarcare armamenti potenti e sistemi complessi, inclusi droni ed elicotteri.

2) Perché la consegna di questa prima fregata è un evento strategico per la Francia?

La consegna della Amiral Ronarc’h è strategica perché segna il successo di un investimento a lungo termine nella sovranità tecnologica e industriale francese. Rappresenta il primo passo tangibile nel rinnovamento della spina dorsale della flotta di superficie della Marine Nationale, garantendo alla Francia la capacità di proiettare potenza e proteggere i propri interessi globali. Inoltre, funge da “vetrina” tecnologica per l’industria della difesa nazionale (Naval Group in primis), come dimostra il contratto già siglato con la Grecia, rafforzando l’influenza geopolitica francese nel Mediterraneo e non solo.

3) Qual è l’impatto del programma FDI sul contesto della difesa europea?

Il programma FDI ha un impatto significativo, poiché introduce uno standard tecnologico elevato per le marine europee. La vendita delle fregate alla Grecia non solo genera un importante ritorno economico e industriale per la Francia, ma promuove anche l’interoperabilità tra le forze navali dei paesi dell’Unione Europea e della NATO. In un’epoca in cui si discute di autonomia strategica europea, progetti come l’FDI dimostrano la capacità del continente di sviluppare e produrre sistemi di difesa all’avanguardia, riducendo la dipendenza da tecnologie extra-europee e rafforzando la base industriale della difesa comune.