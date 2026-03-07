Fisco e matrimoni: in Spagna l’Agenzia delle Entrate tassa i regali di nozze

Celebrare un matrimonio comporta spese notevoli, che in Spagna superano mediamente i 24.000 euro, con il solo ricevimento che assorbe tra i 13.000 e i 14.000 euro. Molte coppie cercano di ammortizzare questi costi attraverso i regali degli invitati, ignorando spesso un dettaglio fondamentale: l’occhio vigile dell’Agenzia delle Entrate.

Nel Paese iberico, infatti, l’ufficio delle imposte ha iniziato a ricordare ai novelli sposi che i regali di nozze, siano essi in denaro o in beni materiali, si configurano a tutti gli effetti come donazioni. In senso stretto, una donazione avviene quando un soggetto cede ricchezza a un altro senza ricevere un corrispettivo. Questa pratica è normata e assoggettata all’imposta sulle successioni e sulle donazioni. Non si sfugge alle tasse e alla morte…

Il ruolo delle banche e la tracciabilità

Negli ultimi anni la tradizionale “busta” è stata progressivamente sostituita dal bonifico bancario, rendendo i flussi di liquidità immediatamente visibili. Gli istituti di credito spagnoli sono obbligati per legge a segnalare al fisco specifiche operazioni, come ad esempio:

Qualsiasi bonifico o trasferimento di denaro superiore a 3.000 euro.

I versamenti di contanti sul conto corrente che superano i 1.000 euro.

Le operazioni effettuate utilizzando banconote da 500 euro.

Se le transazioni superano queste soglie, la banca può esigere dai coniugi una formale giustificazione sulla provenienza dei fondi, aprendo di fatto la strada all’accertamento tributario. Non sono regali di valore particolarmente alto: basta un servizio di stoviglie o pentole di pregio per superarlo, ma lo Stato padrone vuole tutto, anche le quisquillie.

La dichiarazione e le sanzioni

Per mettersi in regola, i coniugi devono presentare all’ufficio competente il cosiddetto “Modello 651” entro sei mesi dalla data del matrimonio. L’imponibile non è un’aliquota fissa, ma dipende strettamente dal grado di parentela tra il donatore e i beneficiari, oltre che dalla situazione fiscale complessiva della coppia. Quindi il dono dei genitori è meno tassato del portacenere di cristallo di Boemia regala dall’ex compagno d’università.

L’Agenzia delle Entrate ha fino a quattro anni di tempo per rilevare aumenti patrimoniali non giustificati e richiedere spiegazioni. Chi decide di ignorare questo obbligo fiscale va incontro a un sistema sanzionatorio piuttosto rigido:

Livello di infrazione Importo evaso Sanzione prevista dal Fisco Lieve Fino a 3.000 euro 50% dell’importo non dichiarato Grave Oltre 3.000 euro Dal 50% al 150% dell’importo Molto grave (con frode) Qualsiasi importo Fino al 150% dell’importo evaso

L’idea di un ente impositore che si insinua metaforicamente tra i festeggiamenti nuziali per calcolare la base imponibile di un bonifico o di un servizio da tavola può apparire surreale, invasivo, eccessivo, Eppure, questa è la stringente realtà fiscale della Spagna odierna, guidata da un esecutivo che mostra un approccio decisamente massimalista nell’intercettare i flussi della ricchezza privata. Alla fine si può evitare tutto questo senza il matrimonio.