Fare la spesa? Un salasso. Ecco le città dove costa di più al mondo (e quelle dove si respira)

I prezzi dei generi alimentari negli Stati Uniti sono aumentati del 29% dal 2020, mettendo a dura prova il portafoglio dei consumatori.

Questo impatto è stato avvertito in tutte le città del mondo, poiché la carenza di approvvigionamenti, gli eventi meteorologici estremi e l’inflazione causata dalla pandemia hanno fatto aumentare i prezzi. Ma in quale parte del mondo i consumatori devono affrontare i prezzi più alti in assoluto?

Questo grafico, realizzato da Dorothy Neufeld di Visual Capitalist, mostra le città con i prezzi dei generi alimentari più alti, sulla base dei dati forniti dalla Deutsche Bank .

I prezzi dei generi alimentari a Ginevra sono i più alti al mondo

Di seguito, mostriamo l’indice dei prezzi dei generi alimentari nel 2025, che riflette il costo medio dei generi alimentari in dollari statunitensi utilizzando New York City come benchmark:

La Svizzera ospita due delle tre città più costose per i prezzi dei generi alimentari, con Ginevra che registra prezzi superiori del 5% rispetto a New York City.

San Francisco si colloca al secondo posto a livello globale, con un aumento dei prezzi del 19% dal 2020. Una combinazione di prezzi immobiliari elevati e salari alti è tra i fattori chiave alla base dei costi elevati dei generi alimentari. L’anno scorso, i consumatori in California hanno speso in media 298 dollari a settimana per i generi alimentari, superando i 266 dollari di New York. Comunque ci sono ben quattro città a stelle e strisce fra le dieci più costose.

All’ottavo posto si trova Seul, a causa delle fluttuazioni valutarie e delle condizioni economiche deboli, che hanno portato il potere d’acquisto dei consumatori ad essere tra i peggiori dell’OCSE.

I costi dei generi alimentari a Parigi, invece, sono inferiori di quasi il 30% rispetto a quelli di New York City, un livello simile a quello di Sydney, Singapore e Vancouver. Interessante la presenza di Tel Aviv in diciassettesima posizione, unica città del Medio Oriente.