ExxonMobil saluta il New Jersey: la sede legale passa in Texas. Una lezione sulla super-regolamentazione

Il colosso dell’energia ExxonMobil ha annunciato ufficialmente la decisione di trasferire il proprio domicilio legale dal New Jersey al Texas. Non si tratta di un banale cambio di indirizzo postale, ma di una mossa strategica che riflette un profondo divario normativo tra gli Stati americani. Il consiglio di amministrazione ha raccomandato all’unanimità agli azionisti di approvare il trasferimento, chiudendo un capitolo storico per allineare, finalmente, la sede legale a quella operativa, che si trova in Texas già dal 1989. Del resto, come sottolineato dall’azienda stessa, il consiglio non si riuniva nel New Jersey da oltre quarant’anni.

La motivazione principale di questo esodo corporativo è chiara e dovrebbe far riflettere: il quadro legale e normativo. Il Texas ha recentemente modernizzato i propri statuti commerciali e ha istituito, a partire dal 2024, la Texas Business Court. Si tratta di un tribunale specializzato, progettato per risolvere controversie aziendali complesse in modo rapido ed efficiente.

Quando le decisioni aziendali vengono contestate, i tribunali texani sono tenuti ad applicare standard chiari e basati su leggi precise. Questo elimina le zone grigie, supportando un processo decisionale solido e prevedibile, elemento vitale per chi fa impresa reale.

Il presidente e amministratore delegato di ExxonMobil, Darren Woods, ha evidenziato come il Texas abbia compiuto sforzi notevoli per accogliere la comunità imprenditoriale, creando un ambiente che permette di massimizzare il valore per gli azionisti. Le parole del Governatore del Texas, Greg Abbott, sono state ancora più esplicite, sottolineando come lo Stato sia “liberato dalla morsa dell’eccessiva regolamentazione”.

La creazione della Texas Business Court non è un evento isolato, ma il frutto di decenni di pressioni da parte di associazioni come Texans for Lawsuit Reform (TLR). I risultati di questa politica orientata allo sviluppo sono evidenti e si possono riassumere nei seguenti punti:

Efficienza giudiziaria: Dal primo settembre 2024, sono stati depositati 348 casi nei tribunali commerciali delle cinque principali città texane, dimostrando la fiducia delle imprese in questo nuovo strumento.

Dal primo settembre 2024, sono stati depositati 348 casi nei tribunali commerciali delle cinque principali città texane, dimostrando la fiducia delle imprese in questo nuovo strumento. Esodo finanziario: Non solo petrolio. Anche colossi come Coinbase e le nuove borse valori (TXSE, Nasdaq Texas e NYSE Texas) stanno spostando i loro baricentri legali e operativi nello Stato della Stella Solitaria.

Non solo petrolio. Anche colossi come Coinbase e le nuove borse valori (TXSE, Nasdaq Texas e NYSE Texas) stanno spostando i loro baricentri legali e operativi nello Stato della Stella Solitaria. Attrazione di capitali: Dal 2019, oltre 250 aziende hanno trasferito i loro quartier generali in Texas, attratte da un approccio pragmatico verso energia, tecnologia e sanità.

Il legame tra ExxonMobil e il Texas, in realtà, affonda le radici in oltre un secolo di storia industriale, come illustrato nella seguente tabella cronologica:

Anno Evento Storico Rilevante 1911 Fondazione della Humble Oil a Humble, vicino a Houston (Texas). 1919 Standard Oil of New Jersey (nata nel 1882) acquisisce il 50% di Humble Oil. 1940s Humble Oil diventa il maggior produttore nazionale di greggio durante la Seconda Guerra Mondiale. 1959 Standard Oil of New Jersey acquisisce l’intera società. 1973 Humble Oil viene ufficialmente rinominata Exxon. 1990 Exxon Corporation sposta il quartier generale da New York a Irving, in Texas. 1998 Fusione storica: nasce ExxonMobil. Oggi Il 30% dei dipendenti globali e il 75% di quelli statunitensi vive e lavora in Texas.

Il caso ExxonMobil è emblematico. Il colosso se ne va dal New Jersey semplicemente perché l’ambiente texano è più amichevole e prevedibile per le società energetiche e per il business in generale. La super-regolamentazione esasperata e le battaglie ideologiche condotte per motivi climatici, spesso prive di un reale pragmatismo economico, si rivelano un errore strategico che distrugge valore e allontana i capitali. Un sistema economico sano ha bisogno dell’intervento dello Stato per correggere le storture e sostenere la domanda, ma non di un apparato burocratico che asfissia l’offerta. In Europa, intrappolata tra direttive miopi e una deindustrializzazione strisciante, chissà se lo capiremo mai prima che sia troppo tardi.