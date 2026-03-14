Eni e Repsol riaprono i rubinetti del Venezuela: il patto per il gas nel post-Maduro

Il vento cambia rapidamente a Caracas e, con esso, tornano a girare a pieno regime le trivelle. Repsol, il colosso energetico spagnolo, ha recentemente siglato nuovi accordi strategici con il Venezuela per rilanciare in grande stile la produzione di idrocarburi nel Paese sudamericano. L’annuncio, confermato direttamente dalla presidente ad interim Delcy Rodriguez, segna una vera e propria rinascita per l’infrastruttura estrattiva nazionale. Questa mossa non rappresenta solo uno snodo vitale per l’America Latina , ma riporta la nostra Eni al centro del palcoscenico energetico internazionale, confermando la bontà di una strategia basata sulla resilienza aziendale.

Il Venezuela siede letteralmente sulle riserve di petrolio più grandi del mondo e vanta circa 179 trilioni di piedi cubi di gas naturale, circa 5000 miliardi di mc. Eppure, anni di sottocapitalizzazione, instabilità macroeconomica e una certa “vivacità” politica avevano paralizzato le reti. L’amministrazione dell’ex presidente Nicolas Maduro aveva innalzato barriere insormontabili, rendendo la vita impossibile alle compagnie internazionali. Le stringenti sanzioni statunitensi avevano costretto Eni a limitare severamente lo sfruttamento dei pozzi, arrivando al paradosso gestionale per cui, negli ultimi tempi del governo chavista, il gas veniva persino ceduto gratuitamente alle popolazioni locali pur di mantenere attivi gli impianti e non disperdere la pressione dei giacimenti.

Tutto questo sembra ormai destinato agli archivi di storia economica. Dopo la cattura dell’ex leader nel gennaio 2026, Washington ha allentato la morsa delle sanzioni, sbloccando di fatto il Paese per attrarre nuovamente i capitali stranieri. Il governo di transizione ha immediatamente varato una riforma strutturale della legislazione sugli idrocarburi.

Le novità della riforma petrolifera venezuelana sono pragmatiche e incisive:

Permettono alle compagnie estere di operare attivamente e gestire direttamente i cantieri.

Autorizzano l’esportazione autonoma e la vendita sui mercati globali del petrolio e del gas estratti.

Garantiscono operatività e profitti anche nel caso in cui le società internazionali rimangano partner di minoranza rispetto all’ente statale PDVSA.

È in questo mutato scenario che Repsol ed Eni, le quali con invidiabile tenacia non avevano mai abbandonato il Paese , ma avevano mantenuto un presidio di emergenza, tornano a operare con forza. Il cuore tecnico dell’accordo è il blocco Cardon IV, situato nel Golfo del Venezuela. Qui si trova il giacimento di gas Perla, un campo offshore in acque basse già esplorato e attivato proprio dalla tecnologia di Eni, rivelatosi fin da subito estremamente promettente.

Per comprendere la portata industriale dell’asset, ecco una sintesi della struttura del progetto:

Caratteristica Dettaglio Tecnico Progetto e Blocco Cardon IV (Giacimento offshore Perla) Localizzazione Golfo del Venezuela (Progetto gas Rafael Urdaneta) Profondità e Area 60 metri d’acqua, estensione del campo di 33 km² Quote Iniziali (2005) Repsol (50%), Eni (50%) Struttura con PDVSA (dal 2014) PDVSA (35%), Eni (32.5%), Repsol (32.5%)

Repsol, che funge da operatore materiale del campo, necessitava disperatamente di ricostituire le proprie riserve, ormai assottigliate dalla naturale maturazione dei vecchi giacimenti sudamericani. La focalizzazione sul Venezuela e sui recenti sviluppi offshore in Brasile risponde perfettamente a questa emergenza industriale.

Il capitale internazionale, come insegnerebbe una classica lettura keynesiana dello sviluppo infrastrutturale, torna a fluire copioso laddove i colli di bottiglia istituzionali vengono rimossi, riattivando il moltiplicatore degli investimenti in un settore altamente capital intensive. Il nuovo accordo stipulato con il governo Rodriguez permette a Eni di capitalizzare anni di sofferenza e pazienza strategica, sfruttando un quadro normativo finalmente orientato al mercato. In un mondo assetato di GNL (Gas Naturale Liquefatto), le risorse di Caracas rappresentano una carta vincente non solo per il bilancio del Venezuela , ma per la sicurezza e la diversificazione degli approvvigionamenti europei.