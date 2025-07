Quale paese ha puntato maggiormente sulle energie rinnovabili e specificamente sul solare? Ricordiamo che l’energia rinnovabile non è solo uno strumento di decarbonizzazione, ma anche una via per riuscire a dipendere meno dalle importazioni di combustibili fossili, quando non si possiede energia nucleare o fonti fossili nazionali.

Questa infografica, preparata da Visulal Capitalist e Voronoi, viene a presentare quali paesi hanno la maggior potenza installata solare, con riferimento al 2024, e quale è stato l’incremento annuo rispetto all’anno precedente:

I dati provengono dal rapporto Statistical Review of World Energy 2025 dell’Energy Institute.

La Cina continua a guidare le installazioni solari nel 2024

La Cina ha nuovamente ampliato il proprio vantaggio nella capacità solare globale. Con 887.930 MW installati nel 2024, la Cina è molto più avanti di qualsiasi altro paese.

La tabella seguente mostra i dati relativi ai primi 15 paesi per capacità solare installata nel 2024, insieme al loro tasso di crescita annuale:

Per mettere le cose in prospettiva, la capacità solare della Cina è ora cinque volte superiore a quella degli Stati Uniti, al secondo posto, che hanno raggiunto i 177.470 MW nel 2024.

La Cina vanta anche uno dei tassi di crescita annuali più elevati nel settore delle installazioni solari, pari al 45,6%, il che significa che ha aggiunto 278.009 megawatt di capacità solare, più della quantità attuale di energia solare installata in qualsiasi altro paese.

In confronto, anche gli Stati Uniti hanno registrato una crescita a doppia cifra dell’energia solare installata, pari al 27,5%, aggiungendo 38.265 MW nel 2024.

Altri paesi in crescita nel settore dell’energia solare nel 2024

Oltre alla Cina e agli Stati Uniti, diversi paesi stanno emergendo come mercati solari in rapida crescita, in gran parte grazie al calo di oltre il 50% dei costi dell’elettricità solare nell’ultimo decennio.

L’India, attualmente il terzo mercato solare a livello mondiale, ha ampliato la sua capacità a 97.384 MW con un tasso di crescita annuo del 33,7%.

Il Brasile è balzato a 53.113 MW, registrando un aumento del 40,0% in un solo anno. Il solare sta rapidamente diventando un pilastro della matrice energetica brasiliana.

La Turchia ha registrato la crescita relativa più esplosiva tra i primi 15 paesi, aumentando la propria capacità del 76,1% su base annua fino a quasi 20 GW.

L’Italia è al non posto anch’essa con un tasso di crescita a doppia cifra del 22%.

Anche la Francia e la Polonia hanno registrato tassi di crescita solidi, rispettivamente del 23,7% e del 23,0%, indicando un’accelerazione dello slancio in Europa.

Al contrario, la crescita del solare ha raggiunto un plateau in alcuni mercati maturi. Il Giappone ha aggiunto solo il 2,8% alla sua base installata e il Vietnam ha registrato una crescita trascurabile dello 0,4%. Evidentemente senza incentivi fiscali il solare non cresce, e questo dovrebbe far pensare al suo reale costo.