Elezioni in Baden-Württemberg: tengono i Verdi, ma crollo storico per l’SPD. Tutti gli scenari

Tempo di elezioni nei Land tedeschi, e i segnali sono chiari. Il Baden-Württemberg ha votato, e i risultati offrono uno spaccato impietoso, ma estremamente chiaro, dello stato di salute della politica tedesca nel 2026. In un Land che rappresenta il cuore pulsante (seppur attualmente in affanno) dell’industria e dell’automotive tedesco, i cittadini hanno fatto le loro scelte. Nonostante i timori di deindustrializzazione e una crisi economica palpabile che richiederebbe vigorosi investimenti keynesiani anziché l’austerità di facciata, i Verdi di Cem Özdemir si confermano il primo partito, riuscendo a contenere l’assalto della CDU di Manuel Hagel.

Tuttavia, il vero dato politico della giornata non è tanto la tenuta ecologista, ma il tracollo della SPD. I socialdemocratici si assestano su percentuali marginali, dimezzando i consensi rispetto alla tornata precedente e sfiorando pericolosamente la soglia di sbarramento. Si tratta di un segnale di insofferenza evidente da parte di un elettorato che, evidentemente, non perdona le incertezze del governo federale sulle politiche di bilancio e la mancanza di una visione strategica per la salvaguardia del comparto manifatturiero.

Ecco il grafico dettagliato con le proiezioni dei risultati elettorali:

Partito Percentuale Stimata (%) Esito Verdi (Grüne) 31,8% Primo partito, tengono la posizione CDU 29,5% Secondo partito, sotto le aspettative AfD 18,2% Terzo partito, in crescita netta SPD 5,5% Crollo storico, vicini all’esclusione FDP 4,5% Sotto la soglia, fuori dal Landtag Die Linke 4,5% Sotto la soglia, fuori dal Landtag

Nota: FDP e Linke non raggiungendo il 5%, restano escluse dal parlamento statale.

Le combinazioni possibili: la matematica contro la politica

Con l’esclusione dei liberali e della sinistra radicale, la ripartizione dei seggi si restringe a quattro attori. Questo limita drasticamente le opzioni per la formazione di un nuovo governo. Dal punto di vista prettamente numerico, le uniche maggioranze possibili sono due:

L’alleanza “Kiwi” (Verdi e CDU): È lo scenario di gran lunga più probabile e rappresenta la naturale prosecuzione dell’attuale assetto. Mettendo insieme ben oltre il 60% dei consensi, le due formazioni avrebbero una maggioranza schiacciante in parlamento, ma dovranno inevitabilmente superare notevoli divergenze su temi cruciali, a partire dalla transizione energetica per arrivare al sostegno industriale.

La coalizione di Destra (CDU e AfD): Matematicamente solida, ma politicamente impraticabile. La CDU ha ribadito e mantenuto il suo "cordone sanitario" (la cosiddetta Brandmauer), rifiutando tassativamente qualsiasi alleanza con l'Alternative für Deutschland, nonostante i numeri lo consentirebbero.

La SPD, un tempo orgoglioso partito di massa, è ormai ridotta alla più totale irrilevanza in questo Land. Il suo misero 5,5% non le permette di giocare alcun ruolo decisivo nella formazione di maggioranze alternative, anche se, almeno, rimane nel parlamento. È la certificazione di una sconfitta su tutta la linea, un campanello d’allarme assordante. Se l’obiettivo di Berlino era gestire la crisi con timidi approcci rigoristi senza veri investimenti espansivi, senza profondi cambiamenti, l’elettorato ha risposto bocciando sonoramente l’intero impianto.

Il Baden-Württemberg si prepara a un governo di continuità , con una coalizione che, in realtà, è estreamente eterogenea e con un panorama politico sottostante profondamente scosso. Merz ha vinto le elezioni nazionali proponendosi proprio come opposizione ai Verdi, e qui, per propria scelta, si troverà a governare con loro.

La tenuta dell’industria tedesca richiederà ben altro che timidi compromessi al ribasso, ma, per ora, la stabilità istituzionale regionale sembra garantita. A livello nazionale la Grosse Kalitione non sembra portare bene alla SPD, che si trova a perdere la propria identità.