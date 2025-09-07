Drone Houthi colpisce un aeroporto in Israele: feriti e allarme sicurezza

Israele viene colpito da droni carichi di esplosivo. Due persone sono rimaste leggermente ferite a causa dell’impatto di un drone Houthi all’aeroporto Ramon nel sud di Israele, secondo Magen David Adom.

Una delle vittime è stata colpita da schegge o dall’esplosione dell’impatto, mentre la seconda è in cura per ansia acuta, secondo il servizio di ambulanza.

Il drone lanciato dallo Yemen ha colpito il terminal passeggeri dell’aeroporto a nord di Eilat. L’IDF sta indagando.

Drone launched from Yemen hit a passenger terminal at Ramon Airport. pic.twitter.com/mPNK1wk6L4 — Clash Report (@clashreport) September 7, 2025

L’aeroporto di Ramon si trova a nord di Eilat, nel sud del paese, non lontano dal Mar Rosso:

Le immagini dalla scena mostrano fumo che sale vicino al terminal dell’aeroporto. Le segnalazioni arrivano dopo che l’esercito ha dichiarato di aver abbattuto tre droni provenienti dallo Yemen.

Il drone lanciato dallo Yemen ha colpito il terminal passeggeri dell’aeroporto, causando danni.

L’esercito conferma che non è stato dato alcun allarme per il drone Houthi che ha colpito l’aeroporto Ramon nel sud di Israele. Questo è un grosso problema, significa che il sistema di identificazione è fallito. Per questo motivo l’IDF sta indagando sul mancato riconoscimento del drone lanciato dallo Yemen.

In precedenza, altri tre droni Houthi provenienti dallo Yemen erano stati abbattuti dall’aviazione israeliana.

Israele ha chiuso lo spazio aereo sopra l’aeroporto Ramon nel sud di Israele, secondo quanto riferito dall’Autorità aeroportuale israeliana. Dopo questo attacco c’è da aspttarsi una nuova serie di contrattacchi dell’aviazione israeliana, che già avrebbe eliminato il primo ministro degli Houthi. Anche su questo fronte, nonostante tutto, la guerra non sembra essere conclusa.