Dove sono le foreste del mondo? La classifica 2025 e perché (economicamente) ci interessa.

Spesso ci si riempie la bocca con complesse e costose tecnologie di “carbon capture” (cattura del carbonio). Eppure, la tecnologia più efficiente, economicamente più vantaggiosa ed energeticamente più valida per assorbire la CO2 esiste da sempre: sono le foreste.

Ma dove si trovano questi fondamentali “polmoni” del pianeta? Un nuovo report della FAO, il Global Forest Resources Assessment 2025, ci fornisce una mappa aggiornata e alcuni dati che fanno riflettere, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche economico e geopolitico. L’infografica è frutto di Voronoi-Visual Capitalist

Un “Oligopolio” Verde: Metà del Mondo in 5 Paesi

La prima cosa che salta all’occhio è l’estrema concentrazione. Non stiamo parlando di micro-nazioni, ma di veri e propri colossi che gestiscono, nel bene o nel male, la salute climatica del pianeta.

Il 50% di tutte le foreste mondiali si trova in soli cinque paesi.

La Russia da sola detiene un quinto delle foreste globali. Se aggiungiamo Brasile e Canada, arriviamo al 40%. Con Stati Uniti e Cina, si raggiunge la metà. Questo non è un semplice dato statistico: è un’informazione geopolitica. Significa che le decisioni prese a Mosca, Brasilia, Ottawa, Washington e Pechino possono influenzare il clima globale più di mille conferenze internazionali.

Ecco i dati in dettaglio:

Rank Paese Area Forestale (Milioni di ettari, 2025) Quota sul Totale Mondiale 1 🇷🇺 Russia 833 20.1% 2 🇧🇷 Brasile 486 11.7% 3 🇨🇦 Canada 369 8.9% 4 🇺🇸 Stati Uniti 309 7.5% 5 🇨🇳 Cina 227 5.5%

La tensione tropicale: crescita vs. conservazione

Scorrendo la classifica, troviamo le altre potenze verdi: la Repubblica Democratica del Congo (139M ha), l’Australia (134M ha), l’Indonesia (96M ha) e il Perù (67M ha).

Qui entra in gioco la “tensione tropicale”. Le foreste equatoriali, come l’Amazzonia (Brasile/Perù) o il bacino del Congo (RDC), sono le più vitali per la biodiversità e lo stoccaggio del carbonio. L’Amazzonia da sola immagazzina circa un quarto del carbonio terrestre.

Tuttavia, questi paesi sono anche “hotspot” per l’estrazione mineraria, l’agricoltura intensiva e il taglio di legname. È la classica, e mai risolta, tensione tra la necessità di crescita economica interna e l’esigenza di conservazione globale.

La politica funziona: i casi di riforestazione

Non ci sono solo cattive notizie. I dati mostrano che le politiche attive di riforestazione possono funzionare.

La Cina è al quinto posto non per caso, ma grazie a decenni di iniziative su larga scala come la “Grande Muraglia Verde”.

In Europa, Svezia e Finlandia (entrambe con circa 28 milioni di ettari) dimostrano come un’industria del legno possa coesistere con una gestione sostenibile.

Turchia e Spagna, più in basso nella lista, hanno invertito il declino del XX secolo grazie a massicci programmi di rimboschimento.

Questi esempi dimostrano che strumenti politici—come incentivi alla riforestazione e limiti rigorosi alla raccolta—possono produrre risultati.

Tuttavia, gli esperti sono chiari: la riforestazione (piantare nuovi alberi) è utile, ma non potrà mai sostituire la conservazione delle foreste primarie (quelle originali, mai toccate dall’uomo).

In un’epoca in cui si discute di giganteschi e costosissimi “aspirapolveri di CO2“, forse dovremmo ricordare che la soluzione più efficiente, economica e collaudata come ricorcda anche Statista, e cresce già da sola dal terreno. Basterebbe, semplicemente, proteggerla.

