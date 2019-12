DIGITAL TAX: TRUMP MINACCIA DAZI DEL 100% ALLA FRANCIA. Possibile estensione a Italia

posted by Giuseppina Perlasca

La Web Tax, la tassa fondamentalmente stupida che vorrebbe colpire i giganti del web voluta da Macron, con un’ aliquota del 3% sui fatturati dei giganti del web, sta per fare le prime vittime, ma non si tratta di Facebook o Google, ma degli agricoltori francesi.

Robert Lighthizer, responsabile del commercio USA ( USTR) ha annunciato ieri la fine di un’indagine sulla web Tax voluta da Macron, pari al 3% del fatturato realizzato dai giganti del web in Francia, ed ha concluso affermando che la misura è discriminatoria verso le società USA. Per questo motivo ha suggerito l’applicazione di dazi di ritorsione per 2,4 miliardi di dollari su champagne e formaggi francesi, portando i dazi sull’ importazione al 100%.

L’obiettivo dei dazi è quello di obbligare la Francia a trattare un nuovo accordo riguardante i beni digitali con Washington. Misure simili sono state minacciate verso Austria, Italia e Turchia che vogliono implementare lo stesso tipo di tassazione.

Il governo Trump ritiene illegittima la Web Tax perché gli utili dei giganti del web dovrebbero essere tassati negli USA. Nello stesso tempo però vari paesi europei offrono facili paradisi fiscali per queste società, Irlanda in testa, e quindi tutta la squilibrata struttura fiscale europea è complice di questa enorme elusione. In un mondo ideale i paesi dovrebbero tassare con l’IVA le vendite sul proprio territorio di questi servizi che poi subirebbero la tassazione degli utili nel paese di sede effettiva delle società, ma la natura dei servizi stessi, immateriali, unità alla timidezza nell’applicazione delle norme fiscali ed alla compiacenza di alcuni paesi europei ha permesso, a danno di tutti, la più grande elusione della storia. La cosa divertente è che i danneggiati poi si fanno la guerra gli uni contro gli altri!

La minaccia dei dazi verso l’Italia, paese in avanzo commerciale fortissimo con gli USA, viene ad essere una vera spada di Damocle verso la nostra economia e rischia di essere un boomerang colossale per il governo giallofucsia che pensava di rastrellare facili miliardi con questa misura.

P. S. il tema è in piedi da luglio…