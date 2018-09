DI MAIO SU AUTOSTRADE PER L’ITALIA E SULLA LEGA

Di Maio a In Onda (La7) ha parlato sia della ricostruzione del ponte di Genova (“mai a chi ha ucciso 40 persone”) e sui guai della Lega.

SU AUTOSTRADE X ITALIA: “oltre a non far costruire ad Autostrade per l’Italia il ponte, faremo esposto contro i governi che hanno autorizzato una simile gestione …. anche sulla base di quanto ha scritto nel tempo la corte dei conti sulle concessioni”

SU SALVINI: “è sacrosanto che Salvini venga indagato e la magistratura va rispettata …. detto questo IO SULLA DICIOTTI HO SOSTENUTO SALVINI E LA DECISIONE L’ABBIAMO PRESA INSIEME CON TUTTO IL GOVERNO….la Lega sta attraversando un momento difficile però anche noi abbiamo avuto stop dalla Magistratura (ad es. in Sicilia)…. si rispettano le sentenze e si va avanti…..

….sui fondi della Lega si trovano gli effetti di una gestione scellerata passata …. invece sulla Diciotti e responsabile tutto il governo …abbiamo dato pieno sostegno a Matteo Salvini”

