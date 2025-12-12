Demografia 2025: il sorpasso della Nigeria sull’Europa e il tramonto del Vecchio Continente

Il mondo cambia culla: nel 2025 la Nigeria farà più figli di tutta l’Europa, mentre l’Italia sprofonda. Le nuove proiezioni demografiche mostrano un Occidente in ritirata: l’India domina con 23 milioni di nuovi nati, la Cina frena bruscamente, e l’Africa subsahariana diventa il vero motore demografico globale. L’Italia, con sole 383mila nascite previste, è ai minimi termini, ponendo seri dubbi sulla tenuta futura del welfare.