Delta Airline: niente assunzione senza vaccino

Delta ha affermato che i nuovi assunti dovranno essere già vaccinati al covid-19, anche se questo non viene richiesto agli dipendenti poiché hanno fatto “grandi progressi” verso l’immunità di gregge.

“Questa è una mossa importante per proteggere le persone e i clienti di Delta, garantendo che la compagnia aerea possa operare in sicurezza quando la domanda ritorna e mentre accelera attraverso la ripresa e nel futuro”, ha affermato la società in una dichiarazione di venerdì. La nuova politica entrerà in vigore lunedì.

L’amministratore delegato Ed Bastian ha reso pubblico questa settimana il fatto che il 60% dei dipendenti dell’azienda ha ricevuto almeno una dose di vaccino, ma si aspetta di avere il personale completamente vaccinato a un tasso dal 75% all’80% nel prossimo futuro.

Il portavoce Morgan Durrant ha affermato che l’attuale tasso di vaccinazione all’interno dell’azienda rappresenta “un grande progresso per raggiungere l’immunità della mandria all’interno della nostra forza lavoro”.

Bastian ha riconosciuto che sarebbe ingiusto costringere i dipendenti attuali a farsi vaccinare se hanno “qualche tipo di problema filosofico” con questo sistema preventivo, ma ha sottolineato, tuttavia, che i dipendenti che non vengono vaccinati potrebbero subire restrizioni, come non poter lavorare sui voli internazionali.

Delta, che ha 75.000 dipendenti, sta facendo un passo avanti rispetto ad altre grandi società perchè ha semplicemente cercato di incentivare i dipendenti a farsi vaccinare, dando loro la possibilità di ottenere le iniezioni durante l’orario di lavoro o offrendo bonus per i nuovi assunti.

La Commissione per le pari opportunità di lavoro (EEOC) ha annunciato a dicembre che le aziende possono vaccinare i dipendenti, concendendo però la possibilità di essere esentati per motivi religioni o per inabilità

American Airlines ha anche offerto ai dipendenti un giorno di ferie in più il prossimo anno ai dipendenti che ricevono le vaccinazioni.

La nuova guida del CDC richiede ancora maschere quando si utilizzano mezzi di trasporto come gli aeroplani, nonostante il mandato sia stato revocato per le persone completamente vaccinate, all’interno e all’esterno, a meno che non sia richiesto dal datore di lavoro.



