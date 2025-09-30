Debito pubblico: quali sono i paesi più indebitati al mondo?

Il debito pubblico in tutto il mondo continua a crescere, raggiungendo i 150 trilioni di dollari (o meglio 150 mila miliardi di dollari) nel primo trimestre del 2025. Quali sono i paesi più indebitati?

Questo grafico di Markets in a Minute , realizzato in collaborazione con Terzo da Visual Capitalist, analizza il gigantesco mercato globale del debito non domestico.

I livelli di debito globale sono in aumento

Nel primo trimestre del 2025, il mercato mondiale del debito ha raggiunto i 150 trilioni di dollari, una cifra impressionante se si considera che la Banca Mondiale stima il PIL globale nel 2024 a soli 111 trilioni di dollari, (111 mila miliardi di dollari), quasi 40 trilioni in meno. I livelli di debito sono anche aumentati di quasi il 6% rispetto al primo trimestre del 2024, quando si attestavano a 142 trilioni di dollari.

A guidare questo aumento sono le persistenti esigenze di spesa legate alla pandemia, l’aumento delle spese per la difesa in un contesto di tensioni geopolitiche e le misure fiscali volte a rilanciare la crescita economica stagnante.

Quali paesi hanno il debito più elevato?

La stragrande maggioranza dei principali detentori di debito a livello mondiale sono mercati sviluppati. Infatti, 14 dei paesi presenti nella nostra lista rientrano in questa categoria, mentre solo tre (Cina, Brasile e Messico) sono classificati come mercati emergenti.

Gli Stati Uniti detengono la quota maggiore del debito globale non domestico con 58,8 trilioni di dollari (39%). Di questi, i prestiti governativi costituiscono la maggior parte (31,8 trilioni di dollari), seguiti dal debito delle società finanziarie (18,1 trilioni di dollari) e delle società non finanziarie (8,7 trilioni di dollari).

Paese Debito Totale (in bilioni di $) 🇺🇸 Stati Uniti 58.8 🇨🇳 Cina 26.1 🇯🇵 Giappone 11.1 🇫🇷 Francia 6.5 🇬🇧 Regno Unito 6.3 🇩🇪 Germania 4.7 🇨🇦 Canada 4.3 🇮🇹 Italia 3.8 🇧🇷 Brasile 3.1 🇳🇱 Paesi Bassi 2.5 🇰🇷 Corea del Sud 2.5 🇪🇸 Spagna 2.4 🇦🇺 Australia 2.4 🇲🇽 Messico 1.2 🇱🇺 Lussemburgo 1.0 🇮🇪 Irlanda 1.0 🇧🇪 Belgio 1.0 Altri 11.0

Investimenti informati

Per gli investitori è fondamentale capire quali paesi stanno guidando l’aumento del debito non domestico. Livelli elevati di debito possono creare vulnerabilità che influenzano le prospettive di crescita e determinano le decisioni di politica fiscale e monetaria in materia di tassazione, spesa e tassi di interesse. Influenzano inoltre la stabilità dei mercati finanziari in tutto il mondo.