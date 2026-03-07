Dati USA in rosso: brusco calo dell’occupazione e vendite in frenata. Rischio di una severa correzione economica?

L’economia statunitense sembra aver inserito la retromarcia in questo inizio di 2026. I dati macroeconomici appena rilasciati smentiscono la narrativa dominante del “tutto va benissimo”, evidenziando crepe strutturali che potrebbero presto allargarsi. Non si tratta di semplici scostamenti statistici, ma di una potenziale inversione di tendenza dell’economia reale.

Il mercato del lavoro si inceppa

A febbraio 2026, gli Stati Uniti hanno bruciato ben 92.000 posti di lavoro. Si tratta del peggior risultato degli ultimi quattro mesi, un dato che gela le previsioni degli analisti, i quali si aspettavano fiduciosamente un incremento di 59.000 unità. E le cattive notizie, si sa, viaggiano in compagnia: le stime dei mesi precedenti sono state riviste pesantemente al ribasso.

Ecco il quadro reale dell’occupazione recente:

Dicembre 2025: da +48.000 a -17.000 posti di lavoro (una clamorosa revisione di -65.000).

da +48.000 a -17.000 posti di lavoro (una clamorosa revisione di -65.000). Gennaio 2026: da +130.000 a +126.000 posti.

Ecco il grafico relativo da Tradingeconomics:

Il bilancio bimestrale conta quindi 69.000 occupati in meno rispetto a quanto comunicato inizialmente dalla comunicazione ufficiale. Nel 2025, d’altronde, l’occupazione netta aveva già registrato variazioni quasi nulle.

Analizzando i singoli settori, la debolezza sistemica diventa palese:

Manifattura e Logistica: si perdono rispettivamente 12.000 e 11.000 posti, segnale inequivocabile del rallentamento produttivo e commerciale.

si perdono rispettivamente 12.000 e 11.000 posti, segnale inequivocabile del rallentamento produttivo e commerciale. Sanità: in calo di 28.000 unità (pesa l’attività di sciopero). Gli studi medici perdono 37.000 occupati, ma gli ospedali ne aggiungono 12.000.

in calo di 28.000 unità (pesa l’attività di sciopero). Gli studi medici perdono 37.000 occupati, ma gli ospedali ne aggiungono 12.000. Informazione e Governo federale: i trend al ribasso continuano (-11.000 e -10.000).

i trend al ribasso continuano (-11.000 e -10.000). Assistenza sociale: unico lumicino verde, con un +9.000 trainato dai servizi alle famiglie.

Consumi col freno a mano tirato

Come se non bastasse il fronte lavorativo, le vendite al dettaglio a gennaio 2026 sono scese dello 0,2% rispetto al mese precedente. È il primo calo effettivo da ottobre 2025, in linea con le aspettative del mercato, ma indicativo di un consumatore americano che, avendo esaurito i risparmi accumulati, inizia a tirare i remi in barca.

Ecco il relativo grafico, sempre da Tradingeconomics:

I volumi di vendita si sono contratti in settori altamente ciclici e fondamentali:

Stazioni di servizio: -2,9%

Abbigliamento e accessori: -1,7%

Concessionarie di autoveicoli e ricambi: -0,9%

Elettronica ed elettrodomestici: -0,6%

Tuttavia, il gruppo di controllo delle vendite (che esclude auto, carburanti, edilizia e servizi di ristorazione) è salito dello 0,3% grazie a mobili (+0,7%), materiali da costruzione (+0,6%) e vendite online (+1,9%). Questo fattore avrà probabilmente un impatto formalmente positivo sul PIL, ma non cancella la debolezza di fondo della spesa. Su base annua, le vendite crescono del 3,2%, a malapena in linea con l’inflazione reale.

Verso una ridefinizione al ribasso del mercato finanziario?

Aggiungiamo a questo quadro un paio di variabili macroeconomiche fondamentali. Da un lato abbiamo il petrolio alle stelle. Se per gli USA – oggi grandi esportatori – questa è solo una “mezza” cattiva notizia a livello di bilancia commerciale, per il portafoglio del cittadino medio rappresenta una tassa letale sui consumi.

Dall’altro lato, assistiamo a una dinamica estremamente delicata: la saturazione del debito privato. Le famiglie, compresse da tassi di interesse elevati e salari reali stagnanti, si sono indebitate per mantenere artificialmente il proprio tenore di vita. Questa leva finanziaria è pericolosa, in quanto sfugge al controllo diretto delle banche centrali.

Da una prospettiva puramente keynesiana, il crollo della domanda aggregata causato dall’impossibilità di sostenere ulteriore debito, combinato con la flessione dell’occupazione, porta a una logica conseguenza: un forte rallentamento economico. Non è che questa miscela di fattori stia trascinando gli Stati Uniti, e di riflesso l’economia globale, verso una pesante correzione strutturale? I segnali premonitori di una fase recessiva ci sono tutti. Resta da capire se i policy maker abbiano la volontà e gli strumenti per attutire il colpo, o se assisteremo a una brusca ridefinizione degli equilibri di mercato.