Danni per l’attacco ucraino al porto russo nel Baltico: le riparazioni richiederanno mesi

Secondo quanto riferito giovedì da fonti di mercato a Reuters , potrebbero essere necessari diversi mesi per riparare il complesso di carico carburante e trattamento gas nel porto di Ust-Luga, sul Mar Baltico russo, danneggiato da un massiccio attacco con droni ucraini.

Il complesso, gestito dalla società energetica russa Novatek, è stato colpito da un attacco con droni ucraini questo fine settimana. È la seconda volta che l’Ucraina attacca e danneggia il porto di Ust-Luga.

Alexander Drozdenko, governatore della regione di Leningrado in Russia, ha dichiarato domenica che almeno 10 droni hanno attaccato il porto di Ust-Luga, ma ha affermato che sono stati tutti distrutti. Tuttavia, i detriti di un drone avrebbero causato un incendio al terminal Novatek.

Diverse unità del complesso Novatek sono state danneggiate dall’incendio. Secondo quanto riportato, domenica tutte le attività del complesso sono state sospese, compreso il carico di carburante.

Una delle unità danneggiate potrebbe riprendere a funzionare entro pochi giorni, ma per riparare la seconda potrebbero essere necessarie diverse settimane. Secondo fonti di mercato citate da Reuters, le riparazioni di un’altra unità, quella che ha subito i danni più gravi, potrebbero richiedere fino a sei mesi.

Ust-Luga, uno dei principali hub di esportazione di petrolio greggio e combustibili russi, dispone di tre unità di lavorazione e raffina il condensato di gas stabile in nafta leggera e pesante, carburante per aerei, olio combustibile e gasolio.

A causa dei danni subiti dall’hub, secondo le stime di Reuters e fonti del settore, Novatek potrebbe ridurre le esportazioni di nafta a settembre e spedire invece più condensato di gas.

L’attacco di questo fine settimana a Ust-Luga è la seconda volta quest’anno che l’Ucraina ha colpito e danneggiato il complesso Novatek nel porto.