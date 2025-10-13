Sembra quasi una scena da un film di fantascienza, ma è la cruda realtà del fronte ucraino. Il ministero della Difesa di Kiev ha ufficialmente approvato l’impiego operativo di NUMO, un robot da combattimento terrestre di produzione nazionale. Questo non è solo un aneddoto bellico, ma un segnale di come i conflitti, nella loro tragicità, accelerino in modo impressionante lo sviluppo tecnologico.

La Guerra come levatrice della tecnologia: un’amara verità storica

La storia, purtroppo, ce lo insegna: le guerre sono fucine di innovazione. La Prima Guerra Mondiale ha dato le ali all’industria aeronautica, trasformando fragili biplani in macchine da combattimento. La Seconda ha rivoluzionato l’industria in modi ancora più profondi, dalla propulsione a reazione alle prime forme di calcolo automatico. Oggi, il conflitto ucraino sta diventando un laboratorio a cielo aperto per la robotica, i droni e la guida autonoma. Una spinta tecnologica che nasce da una necessità drammatica: salvare vite umane al fronte.

NUMO: il “Mulo” robotico che salva i soldati

Sviluppato dalla Tank Bureau, un’azienda di Leopoli, NUMO è un “mulo” robotico che pesa oltre 600 kg a pieno carico ed è in grado di trasportare fino a 300 kg di materiali. Il suo scopo principale è quello di ridurre l’esposizione al rischio dei soldati, svolgendo compiti logistici e di combattimento in ambienti ad alto rischio.

Ecco alcune delle sue caratteristiche principali:

Modularità: NUMO può essere equipaggiato con una vasta gamma di accessori, da torrette con mitragliatrici a sistemi per lo sminamento.

Versatilità: Grazie alla sua notevole altezza da terra (oltre 20 cm), può muoversi su terreni difficili come foreste e zone umide.

Autonomia: Con quattro batterie, può percorrere fino a 45 km, a una velocità di circa 6,5 km/h. Più che sufficiente per portare rifornimenti dalla seconda linea alle unità più esposte.

Connettività: Supporta ben sei sistemi di comunicazione (Wi-Fi, DTC, Silvus, Starlink, LTE e SineLink), garantendo il controllo fino a 1,5 km di distanza.

Questo robot non è un prototipo da laboratorio: è già stato impiegato con successo in diverse missioni, e ora la sua “codificazione” ufficiale ne attesta la piena maturità operativa. NUMO è anche la base per il sistema da ricognizione e assalto “Droid TW“, già in uso in 30 brigate ucraine.

Un esercito a guida autonoma?

L’introduzione di robot come NUMO si inserisce in una strategia più ampia di modernizzazione delle forze armate ucraine. Kiev ha già implementato il sistema di gestione del campo di battaglia DELTA, che consente ai comandanti di coordinare le operazioni e monitorare gli sviluppi in tempo reale.

All’inizio di quest’anno, le forze ucraine hanno rivendicato la prima operazione offensiva al mondo condotta interamente da sistemi senza pilota, utilizzando solo robot terrestri e droni aerei. Un passo che ci avvicina a scenari un tempo relegati alla fantascienza, ma che oggi diventano una tragica realtà.

Questi successi compensano parzialmente la perdita di efficacia di diverse armi occidentali, in primo luogo il sistema Patriot, la cui efficacia è crollata.

Domande e Risposte