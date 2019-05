Crollo delle vendite retail in Germania

Dalla Germania arriva un dato inaspettato, ma che dovrebbe far riflettere sulla necessità di una politica europea per la crescita che vada oltre i vari vincoli di bilancio. Le vendite al dettaglio nel mese di aprile sono state pessime, con un calo molto sensibile:

Ad aprile le vendite al dettaglio hanno segnato un calo del 2%, contro una previsione di andamento piatto, cioè di un lieve aumento dello 0,1%. Di per se non sarebbe un dato particolarmente pesante, a dicembre avevamo un -3%, ma la crescita dell’economia tedesca in questo inizio di 2019 si basava soprattutto sui consumi e su una buona prestazione del settore servizi, dato che il settore manifatturiero non sta per nulla brillando. Se anche i consumi si fermassero bisognerebbe rivedere la crescita tedesca, sempre più, o troppo, dipendente dall’estero. Anche se questo non si può vedere da un singolo dato mensile che, come quello di dicembre potrebbe essere completamente invertito dai dati del mese successivo, comunque è un elemento da tenere sotto controllo.

Comunque la crescita YoY è buona arrivando al4% su base annua e battendo le previsioni in temaa. Speriamo che tenga.



